‘Cri Cri’ enfrenta a Jefferson Farfán por acusarlo de consumir drogas y confiesa: “Quiero pegarle, agredirlo”
Christian Martínez Guadalupe aseguró que su primo Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo porque tenía un encendedor y un incienso en su habitación, según contó ‘Cri Cri’.
“¿Cristian, te acusó Farfán de estar metido en drogas?, fue la pregunta que formuló Beto Ortiz y a la que Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ contestó que sí, recibiendo además la validación del polígrafo.
“Yo sé que él está metido en drogas, así directo, seco”, reveló el primo de Jefferson Farfán, recordando que el exfutbolista lo acusó de ello en el juicio oral de su caso. “Cuando él dijo eso quise decir mucho, pero a él. Me dolió bastante. Él me conoce. Pero lo dijo ‘a mí me han dicho’ no dijo yo sé que él está metido”, confesó ‘Cri Cri’, afirmando que el exfutbolista se dejó llevar por lo que le dijeron.
"Pese a eso yo lo quiero bastante como mier.. hasta ahora. Pero cuando dijo eso, sentí que me dio una puñalada en el corazón", contó el primo de Farfán.
