Espectáculos

'Cri Cri' lo contará todo en 'El valor de la verdad' sobre denuncia en su contra y llora por Jefferson Farfán: "Me dio una puñalada"

¡Paren todo! Cristian Martínez, 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, sorprenderá este domingo en 'El valor de la verdad', donde llegará dispuesto a contar toda su verdad. Además, rompió en llanto al tratar de demostrar su inocencia.

'Cri Cri' será el próximo invitado de 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
'Cri Cri' será el próximo invitado de 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

'El valor de la verdad' tendrá como próximo invitado para el domingo 28 de septiembre a Cristian Martínez Guadalupe. 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, será el nuevo participante del 'sillón rojo' y llegará dispuesto a demostrar su inocencia y contar toda su verdad sobre la acusación de abuso sexual que cayó en su contra. "Me comienzan a tocar la puerta y me dicen 'qué pasó, qué hiciste. Has ultrajado a tal persona'", recordó sobre el día exacto del hecho ocurrido en la casa del exfutbolista de la selección peruana.

Además, en el adelanto promocionado en las redes sociales de Beto Ortiz, conductor del programa dominical, se pudo apreciar una desgarradora escena protagonizada por 'Cri Cri' y su madre. Cristian Martínez corrió a abrazar a su progenitora y ambos se fundieron en un efusivo y tierno abrazo. "Te amodoro. Eres mi hijo, siempre voy a estar contigo", expresó doña Judith Guadalupe.

PUEDES VER: Abogado de 'Cri Cri' revela imágenes claves del día del abuso sexual en casa de Jefferson Farfán

lr.pe

'Cri Cri' en 'El valor de la verdad' llora por Jefferson Farfán

Aún no se revelan las preguntas exactas que responderá Cristian Martínez Guadalupe en 'El valor de la verdad'. Sin embargo, en el avance publicado por Beto Ortiz en su cuenta de Instagram, 'Cri Cri' dio algunas confesiones dolorosas sobre su quebrada relación con su primo Jefferson Farfán, a raíz de la denuncia por abuso sexual.

"Me dolió bastante que salga de él, porque él es mi hermano", expresó en un primer momento, para luego revelar cómo se sintió realmente luego de las acusaciones del exfutbolista de Alianza Lima. "Me dio una puñalada directamente al corazón. Sentí que, desenterró para apuñalarme de nuevo y enterrarlo", acotó.

PUEDES VER: Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

lr.pe

El desgarrador momento entre 'Cri Cri' y su madre

Otro de los momentos que marcó el clip del programa que se dará el próximo domingo 28 de septiembre fue el amoroso abrazo entre 'Cri Cri' y su madre. Judith Guadalupe aseguró que siempre creyó en la inocencia de su hijo y Cristian Martínez dio fe de ello en 'El valor de la verdad'.

"Mi madre se movió por todos lados mostrando mi inocencia. Si no fuera por mi 'nerita', tenlo por seguro que yo me hubiese quedado 20 años adentro", expresó, para luego darse un fuerte abrazo con su madre. Ambos rompieron en llanto, marcando uno de los momentos más emotivos de la noche.

