Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”
Con lágrimas en los ojos, la madre de 'Cri Cri' reveló el momento que pidió ayuda de su hermano, Cuto Guadalupe, cuando su hijo estaba en prisión por las acusaciones vinculadas a Jefferson Farfán.
La mamá de 'Cri Cri' reveló entre lágrimas que Cuto Guadalupe, su hermano, le dio la espalda cuando buscó ayuda mientras su hijo estaba en prisión por la acusación de violación que realizó otra familiar de Jefferson Farfán. "Me fui diez cuadras llorando", declaró en 'El valor de la verdad'.
Cecilia Guadalupe no dudó en asistir junto a su hijo la programa de Beto Ortiz, donde reveló detalles hasta ahora no conocidos en torno al caso que llevó a su hijo a estar 11 meses en prisión preventiva.