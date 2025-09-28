HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones
'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     
Espectáculos

Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

Con lágrimas en los ojos, la madre de 'Cri Cri' reveló el momento que pidió ayuda de su hermano, Cuto Guadalupe, cuando su hijo estaba en prisión por las acusaciones vinculadas a Jefferson Farfán.

Cuto Guadalupe es tío de Jefferson Farfán y 'Cri Cri'.
Cuto Guadalupe es tío de Jefferson Farfán y 'Cri Cri'. | Foto: composición LR/Panamericana

La mamá de 'Cri Cri' reveló entre lágrimas que Cuto Guadalupe, su hermano, le dio la espalda cuando buscó ayuda mientras su hijo estaba en prisión por la acusación de violación que realizó otra familiar de Jefferson Farfán. "Me fui diez cuadras llorando", declaró en 'El valor de la verdad'.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Cecilia Guadalupe no dudó en asistir junto a su hijo la programa de Beto Ortiz, donde reveló detalles hasta ahora no conocidos en torno al caso que llevó a su hijo a estar 11 meses en prisión preventiva.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD
Notas relacionadas
'El valor de la verdad' EN VIVO: 'Cri Cri' afirma que Farfán lo botó de su casa tras supuesto abuso sexual a familiar

'El valor de la verdad' EN VIVO: 'Cri Cri' afirma que Farfán lo botó de su casa tras supuesto abuso sexual a familiar

LEER MÁS
Beto Ortiz contra Jefferson Farfán por intentar censurar participación de 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad': "Tu plata no vale, manito"

Beto Ortiz contra Jefferson Farfán por intentar censurar participación de 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad': "Tu plata no vale, manito"

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ con ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán: hora y canal de tv para verlo gratis

‘El valor de la verdad’ con ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán: hora y canal de tv para verlo gratis

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'El valor de la verdad' EN VIVO con 'Cri Cri': Primo de Jefferson Farfán confiesa que su examen toxicológico salió negativo, pese a estar ebrio

'El valor de la verdad' EN VIVO con 'Cri Cri': Primo de Jefferson Farfán confiesa que su examen toxicológico salió negativo, pese a estar ebrio

LEER MÁS
‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba el dinero de Jefferson Farfán: “Me agarraba el vuelto”

‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba el dinero de Jefferson Farfán: “Me agarraba el vuelto”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria sorprende al señalar a Marcelo Tinelli tras separación de Milett Figueroa: "El que actúa mal siempre lo paga"

Alejandra Baigorria sorprende al señalar a Marcelo Tinelli tras separación de Milett Figueroa: "El que actúa mal siempre lo paga"

LEER MÁS
Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

LEER MÁS
Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

LEER MÁS
Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Espectáculos

'El valor de la verdad' EN VIVO hoy con 'Cri Cri' primo de Jefferson Farfán: a qué hora inicia y qué preguntas responderá

Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

Esposo de Camucha Negrete comparte desgarrador momento tras su fallecimiento: "Anteayer fue nuestro aniversario"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota