Espectáculos

Milett Figueroa protagoniza acalorada discusión con periodistas argentinos por ruptura con Marcelo Tinelli: “Digan en la cara, cobardes”

Milett Figueroa se enfrentó a los panelistas del programa 'LAM' y dejó en claro que su relación con Marcelo Tinelli no fue por interés.

Milett Figueroa. Foto: composición LR/difusión
Milett Figueroa. Foto: composición LR/difusión

La modelo peruana Milett Figueroa se pronunció por primera vez tras el anuncio de Marcelo Tinelli sobre el fin de su relación de dos años. La actriz no se quedó callada frente a los comentarios vertidos en el programa argentino ‘LAM’ y respondió en vivo a través de mensajes enviados a un periodista del espacio. “Me gustaría que todos esos que hablan lo que dicen, me lo digan en la cara, cobardes”, expresó con molestia.

La confrontación ocurrió la noche del jueves 25 de septiembre, cuando los conductores de ‘LAM’ abordaban la reciente separación del popular presentador argentino. En medio del debate, los panelistas mostraron en pantalla la conversación en la que Milett Figueroa defendía su trayectoria y desmentía las versiones que insinuaban que su relación con el conductor argentino habría sido por interés. “A mí me llamaron por mi trabajo, no para estar con Marcelo, eso lo harán ustedes. Me mueve lo auténtico, no gente que hable en mi ausencia”, añadió.

PUEDES VER: Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: 'Todos felices'

Milett Figueroa enfrenta a periodistas argentinos y se defiende tras anuncio de Tinelli

La discusión comenzó cuando la actriz peruana envió mensajes en vivo al reportero de ‘LAM’, quien los leyó sin filtros frente a las cámaras. Desde el inicio, Milett Figueroa señaló que había soportado calificativos hirientes como “trepadora” y “oportunista”, sin haber respondido nunca. Sin embargo, aseguró que esta vez no iba a quedarse en silencio.

“Imagínate que yo cancelé a última hora al evento, para que digan que le hice el feo y ¿quién se cree para faltar y siempre diciendo cuando no estoy? Lo que dijeron hoy me parece una injusticia total y carece de toda veracidad”, escribió indignada.

La actriz dirigió gran parte de su descargo contra la panelista Yanina Latorre, a quien cuestionó por haber puesto en duda su integridad y motivaciones dentro de la relación con Marcelo Tinelli. “¿Yanina cree que necesito fama? Ya conocí la fama y no es lo que me mueve”, afirmó.

