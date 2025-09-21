HOYSuscripcion LR Focus

Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

En medio de la polémica por las presuntas infidelidades de Maju Mantilla, su esposo, Gustavo Salcedo, le mandó un reconfortante mensaje a su hija, destacando momentos vividos entre ambos y excluyendo a la reina de belleza.

Gustavo Salcedo en polémica por presuntas infidelidades de Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Gustavo Salcedo reapareció en sus redes sociales luego del escándalo por presuntas infidelidades que rodea a su aún esposa, Maju Mantilla. El deportista nacional, quien no es muy activo en Instagram, sorprendió al dedicarle un cariñoso mensaje a su pequeña hija, fruto de su relación con la reina de belleza. "Siempre a tu lado estaré", se escucha en parte de la canción que tiene como fondo una recopilación de momentos que Salcedo pasó junto a la menor.

Lo más llamativo del mensaje y el video fue que Gustavo Salcedo optó por excluir por completo a Maju Mantilla de las fotografías familiares, ya que no se aprecia rastro alguno de la exconductora de 'Arriba mi gente'. Cabe precisar que todo esto llega en medio de la polémica sobre algunas presuntas infidelidades de la exMiss Mundo 2004 con su productor Christian Rodríguez y el actor colombiano George Slebi.

La tierna dedicatoria de Gustavo Salcedo a su hija con Maju Mantilla

En los últimos días, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo han estado enfrascados en una polémica por presuntas infidelidades de la presentadora de televisión. Pese a que Verónica Alcántara, productora que destapó todo el escándalo, aseguró que fue el propio Salcedo quien le facilitó la información sobre Mantilla, el empresario salió a desmentir ello y pidió respeto para su familia.

En esa línea, recientemente, Gustavo Salcedo ha conmovido en su cuenta oficial de Instagram al mostrar imágenes inéditas de él junto a su pequeña hija. El deportista aprovechó lo que sería una ocasión especial y le dedicó tiernas palabras a la menor, fruto de su matrimonio y amor con Maju Mantilla. "Siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré. Toda la vida", se escucha en parte de la canción.

Además, el mensaje estuvo acompañado de diversos momentos entre Salcedo y la menor, destacando la ausencia de Maju Mantilla en dichos momentos familiares. "True love" o "Amor verdadero" se pudo leer en el clip en mención.

