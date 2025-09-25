Javier Muñoz, abogado de la familia de Jefferson Farfán, estuvo en 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Instagram/Panamericana/Willax.

Javier Muñoz, abogado de la familia de Jefferson Farfán, estuvo en 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Instagram/Panamericana/Willax.

Javier Muñoz, abogado de la familia de Jefferson Farfán, se presentó en vivo en el set de ‘Amor y fuego’ y mostró por primera vez chats inéditos entre la presunta víctima de abuso y Christian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, que podrían dar un giro de 180 grados el caso.

El letrado enseñó las conversaciones de WhatsApp a Gigi Mitre, quien las leyó en pleno programa con el permiso de Muñoz. Estos mensajes datan de la mañana siguiente al presunto delito. “Coméntame porfa, ¿quién más estuvo contigo?”, escribió el primo de Jefferson Farfán a la víctima, preguntándole si había estado con otra persona.

En ese momento, el jurista intervino para explicar de qué trataba la conversación. "Él (‘Cri Cri’) sabe que alguien estuvo con ella en privado", afirmó el abogado, asegurando que Martínez Guadalupe tenía conocimiento de lo que ocurrió esa madrugada en la habitación de la joven, ya que él mismo habría estado en ese lugar.

Abogado muestra conversación entre ‘Cri Cri’ y Jefferson Farfán

Javier Muñoz también presentó una conversación entre Christian Martínez Guadalupe y Jefferson Farfán, ocurrida horas después del presunto abuso contra una joven de 19 años en el domicilio del exfutbolista. Aparentemente, Farfán habría encarado a su primo por lo sucedido, pero este último habría intentado defenderse.

"¿Qué hablas primo? ¿Sangre de dónde? Tiene que haber toque de hombre a mujer y eyaculación", escribió ‘Cri Cri’ y que Gigi Mitre leyó para ser interrumpida por el abogado. “Él sabía que sin eyaculación ¿no hay abuso?, eso fue el mismo día, a las 8:00 a.m.”, aclaró.

Luego agregó que Jefferson no le contestó a su primo, por lo que Martínez Guadalupe decidió escribirle inmediatamente a la joven, conversación que le mostramos líneas arriba.

Javier Muñoz muestra sorpresiva prueba que deja indignada a Gigi Mitre

Javier Muñoz también mostró un documento del dosaje aplicado a Christian Martínez Guadalupe, quien aseguró que estaba ebrio y drogado el día de los hechos ocurridos en la casa de Jefferson Farfán.

Sin embargo, el resultado arrojó 0.00 alcohol y negativo a drogas, lo que demuestra que no había consumido ninguna sustancia y que estaba plenamente consciente de sus actos. Esta prueba dejó en shock a Gigi Mitre, quien no entendía por qué, aparentemente, 'Cri Cri' habría mentido.