La presentadora de televisión Maju Mantilla generó preocupación entre sus seguidores y el público tras renunciar en vivo al programa matutino 'Arriba mi gente', transmitido por Latina. Su salida se dio en un momento de alta tensión emocional, luego de que fuera vinculada a presuntos escándalos de infidelidad que la relacionan con Christian Rodríguez, productor del programa que conduncía, situación que ha impactado su vida personal y profesional.

Horas después del episodio televisado, las cámaras del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ la captaron ingresando sola a una clínica privada en Lima. Este hecho ha despertado inquietud sobre su estado de salud, sin embargo, hasta ahora no existe una versión oficial de por qué la reina de belleza estuvo en las instalaciones del centro médico.

Maju Mantilla estuvo en una clínica tras despedirse de 'Arriba mi gente'

La ex Miss Mundo Perú 2004, visiblemente afectada, no logró ocultar su malestar durante la emisión del jueves 18 de septiembre. Entre lágrimas, Maju Mantilla se despidió de la conducción de 'Arriba mi gente', pero, ante la emoción, sus compañeros tuvieron que ayudarla con un vaso con agua. “Este programa necesita alegría, concentración, y siento que no he logrado estar al nivel porque sí estoy afectada”, expresó con la voz entrecortada.

El motivo de su salida, según lo expresado por ella misma, estaría relacionado con su imposibilidad de fingir estabilidad emocional frente a las cámaras, luego de que su esposo, Gustavo Salcedo, la acusara de una supuesta infidelidad con un miembro del equipo de producción del programa. Hasta el momento, la identidad del involucrado no ha sido confirmada oficialmente, pero el escándalo ha sido ampliamente difundido por los medios de espectáculos.

Posteriormente, las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, siguieron el vehículo de la presentadora hasta una clínica local. A su llegada, Maju Mantilla evitó responder preguntas, mostrando un semblante cansado y visiblemente afectado. “Esto es un lugar privado, no se puede entrevistar”, expresó de manera tajante.