HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Espectáculos

Maju Mantilla fue vista en clínica luego de renunciar a 'Arriba mi gente' tras acusaciones por presunta infidelidad con su productor

Luego de romper en llanto tras renunciar a 'Arriba mi gente', Maju Mantilla sorprendió a más de uno al ir directamente a una clínica local, donde fue captada por las cámaras de 'Amor y fuego'.

Maju Mantilla renunció a 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/'Amor y fuego'/Captura/Latina
Maju Mantilla renunció a 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/'Amor y fuego'/Captura/Latina

La presentadora de televisión Maju Mantilla generó preocupación entre sus seguidores y el público tras renunciar en vivo al programa matutino 'Arriba mi gente', transmitido por Latina. Su salida se dio en un momento de alta tensión emocional, luego de que fuera vinculada a presuntos escándalos de infidelidad que la relacionan con Christian Rodríguez, productor del programa que conduncía, situación que ha impactado su vida personal y profesional.

Horas después del episodio televisado, las cámaras del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ la captaron ingresando sola a una clínica privada en Lima. Este hecho ha despertado inquietud sobre su estado de salud, sin embargo, hasta ahora no existe una versión oficial de por qué la reina de belleza estuvo en las instalaciones del centro médico.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: Fernando Díaz le dice adiós a Maju Mantilla con emotivo mensaje en redes: conductor expuso tiernas fotos de ambos

lr.pe

Maju Mantilla estuvo en una clínica tras despedirse de 'Arriba mi gente'

La ex Miss Mundo Perú 2004, visiblemente afectada, no logró ocultar su malestar durante la emisión del jueves 18 de septiembre. Entre lágrimas, Maju Mantilla se despidió de la conducción de 'Arriba mi gente', pero, ante la emoción, sus compañeros tuvieron que ayudarla con un vaso con agua. “Este programa necesita alegría, concentración, y siento que no he logrado estar al nivel porque sí estoy afectada”, expresó con la voz entrecortada.

El motivo de su salida, según lo expresado por ella misma, estaría relacionado con su imposibilidad de fingir estabilidad emocional frente a las cámaras, luego de que su esposo, Gustavo Salcedo, la acusara de una supuesta infidelidad con un miembro del equipo de producción del programa. Hasta el momento, la identidad del involucrado no ha sido confirmada oficialmente, pero el escándalo ha sido ampliamente difundido por los medios de espectáculos.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Posteriormente, las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, siguieron el vehículo de la presentadora hasta una clínica local. A su llegada, Maju Mantilla evitó responder preguntas, mostrando un semblante cansado y visiblemente afectado. “Esto es un lugar privado, no se puede entrevistar”, expresó de manera tajante.

Notas relacionadas
Magaly Medina desliza posible motivo detrás de la renuncia de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente': "En el fondo no quiere romper su matrimonio"

Magaly Medina desliza posible motivo detrás de la renuncia de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente': "En el fondo no quiere romper su matrimonio"

LEER MÁS
Fernando Díaz le dice adiós a Maju Mantilla con emotivo mensaje en redes: conductor expuso tiernas fotos de ambos

Fernando Díaz le dice adiós a Maju Mantilla con emotivo mensaje en redes: conductor expuso tiernas fotos de ambos

LEER MÁS
Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla y el productor Christian Rodríguez no renunciaron: fueron invitados a dejar ‘Arriba mi gente'

Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla y el productor Christian Rodríguez no renunciaron: fueron invitados a dejar ‘Arriba mi gente'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Díaz le dice adiós a Maju Mantilla con emotivo mensaje en redes: conductor expuso tiernas fotos de ambos

Fernando Díaz le dice adiós a Maju Mantilla con emotivo mensaje en redes: conductor expuso tiernas fotos de ambos

LEER MÁS
Cómico Robotín revela cuánto dinero gana en solo una hora de trabajo en Estados Unidos: “Aquí no me bota el serenazgo”

Cómico Robotín revela cuánto dinero gana en solo una hora de trabajo en Estados Unidos: “Aquí no me bota el serenazgo”

LEER MÁS
Magaly Medina desliza posible motivo detrás de la renuncia de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente': "En el fondo no quiere romper su matrimonio"

Magaly Medina desliza posible motivo detrás de la renuncia de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente': "En el fondo no quiere romper su matrimonio"

LEER MÁS
Samahara Lobatón expone a Youna y revela la insólita cifra de dinero que debe como padre: “No tenía 80 soles”

Samahara Lobatón expone a Youna y revela la insólita cifra de dinero que debe como padre: “No tenía 80 soles”

LEER MÁS
Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: “Son intrascendentes”

Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: “Son intrascendentes”

LEER MÁS
Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Espectáculos

Magaly arremete contra Tula Rodríguez por defender a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor: “Créetelo tú, pues”

Il Divo ofrecerá un concierto en Lima este 2025: todos los detalles del show

Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota