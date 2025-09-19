HOYSuscripcion LR Focus

Extorsionan por error a representante del Corredor Morado
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     
Espectáculos

Magaly Medina desliza posible motivo detrás de la renuncia de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente': "En el fondo no quiere romper su matrimonio"

¡Shock total! La conductora Magaly Medina reveló el sorpresivo motivo por el cual Maju Mantilla habría decidido retirarse definitivamente de 'Arriba mi gente' y aseguró no creer en las lágrimas de la reina de belleza.

Magaly Medina opinó sobre la renuncia de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/'Magaly TV, la firme'
Magaly Medina opinó sobre la renuncia de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/'Magaly TV, la firme'

El alejamiento de Maju Mantilla del programa 'Arriba mi gente' ha levantado diversos rumores sobre el verdadero motivo detrás de su decisión. Según reveló Magaly Medina en su espacio televisivo, la ex Miss Mundo habría tomado la decisión de renunciar para intentar salvar su matrimonio con Gustavo Salcedo, luego de semanas de rumores y presiones mediáticas. Las especulaciones en torno a una supuesta relación con su productor, Christian Rodríguez, se habrían convertido en el detonante principal de su salida.

Durante la emisión del jueves 18 de septiembre en ATV, Magaly Medina abordó sin filtros el escándalo que rodea a Maju Mantilla y su productor, apuntando a que la renuncia de la conductora no fue únicamente una decisión profesional. “Yo creo que ella, en el fondo, no quiere romper su matrimonio”, señaló la periodista, aludiendo a un posible pedido expreso de Salcedo para distanciarse del entorno laboral que generaba tensiones en la pareja.

Magaly Medina sobre renuncia de Maju Mantilla: "No quiere romper su matrimonio"

En una intervención cargada de declaraciones contundentes, Magaly Medina sugirió que la cercanía diaria entre Maju Mantilla y su productor fue el principal punto de conflicto en su hogar. “Finalmente, siguió trabajando con alguien con quien su esposo tenía muchos celos”, expresó Medina.

La periodista también compartió información que habría sido revelada por el propio Gustavo Salcedo en una comunicación previa entre ambos. “Ella tenía que irse de la casa hacía meses y no lo hizo”, mencionó, dejando entrever que la situación ya era tensa mucho antes de que la exconductora se despidiera públicamente del programa matutino.

Sospechas, rumores y la presión de los reflectores

El caso de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha sido uno de los más comentados en los últimos días dentro del ámbito del entretenimiento nacional. Las dudas sobre una presunta infidelidad con Christian Rodríguez nunca fueron aclaradas públicamente por la presentadora, hecho que Magaly Medina criticó duramente. “En ningún momento negó el romance con su productor”, sentenció la conductora de ATV, cuestionando el tono emotivo y las lágrimas mostradas por Mantilla durante su despedida.

“En qué momento ella ha dicho: ‘No es cierto que yo tengo un romance clandestino con el señor Christian Rodríguez, mi productor’... Nunca lo hizo, ni siquiera ahora, al despedirse del programa, ni una frase de agradecimiento hacia él. Nada”, dijo la periodista.

"El más feliz con su renuncia va a ser el marido", asegura Magaly Medina

En su análisis, Magaly Medina sostuvo que la decisión de Maju Mantilla responde directamente a una búsqueda de reconciliación familiar. “Con esta decisión, el más feliz va a ser el marido”, afirmó la periodista, asegurando que el vínculo con el productor causaba constantes molestias en Salcedo. Según Medina, esta salida del programa sería también una forma de responder a una solicitud pendiente de su pareja.

Al referirse al discurso final de Mantilla en 'Arriba mi gente', Medina lo calificó como una puesta en escena dramática. Criticó la ausencia de un agradecimiento público hacia Christian Rodríguez y la falta de claridad frente a los rumores. "Ella dice: 'soy un ser humano que comete errores', pero no admite cuál fue ese error. Hubiera sido más digno pedir disculpas a su esposo", opinó.

