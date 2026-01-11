A través de las redes sociales, el abogado de Pamela López, Gino Zamora, informó que el proceso de divorcio entre la ahora cantante y el futbolista Christian Cueva atraviesa una etapa decisiva, luego de casi dos años marcados por tensiones y enfrentamientos públicos. El representante legal señaló que ambas partes ya han sostenido reuniones formales con sus respectivos equipos jurídicos para avanzar en el trámite.

Según explicó Zamora, ya se ha concretado un primer paso hacia el proceso definitivo que permitirá formalizar la separación entre la intérprete de 'La clandestina' y el jugador de Juan Pablo II College. El abogado destacó que el diálogo se encuentra actualmente abierto; sin embargo, precisó que aún no existe una fecha definida para la firma del acta de separación. Además, continúan las disputas en torno a la pensión de alimentos - calculada por López en 64 mil soles mensuales - y la discusión sobre la repartición de bienes adquiridos durante la relación.

¿Qué dijo el abogado de Pamela López sobre su divorcio con Cueva?

En su cuenta de Instagram, Gino Zamora afirmó que la posibilidad de alcanzar un acuerdo dependerá directamente de la voluntad de Christian Cueva para llegar a un consenso que resulte beneficioso para ambas partes y, especialmente, para los tres hijos menores que tienen en común. “Este es solo un primer paso para poner fin al conflicto. Todo dependerá de que exista un acuerdo entre CC y PL. Por nuestra parte, siempre estaremos predispuestos a una solución rápida y beneficiosa”, señaló el abogado.

A finales de 2025, Cueva solicitó una conciliación luego de retirar la demanda de divorcio por causal, con el propósito de acelerar el proceso legal. Asimismo, el deportista hizo un llamado público a Pamela López y a su abogado para entablar un diálogo y alcanzar un acuerdo que permita cerrar definitivamente la separación.

¿Por qué Pamela López está solicitando los 64 mil soles mensuales?

Pamela López solicita una pensión de 64 mil soles mensuales para sus tres hijos menores, argumentando que la cifra corresponde al tope máximo legal permitido y así garantizar el nivel de vida que mantenían durante el matrimonio, según explicó su abogado.

En contraste, Christian Cueva ha ofrecido una suma significativamente menor: 12 mil soles mensuales. Aunque existe cierta apertura para negociar aspectos como el régimen de visitas - que habría reducido de 48 a 24 horas de anticipación para la comunicación previa -, los temas económicos y la repartición patrimonial siguen siendo los principales puntos de conflicto.