HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     
Espectáculos

Abogado de Pamela López asegura que divorcio con Christian Cueva se encuentra en curso, pero persisten disputas por la pensión y los bienes

Pamela López sostiene que existen al menos siete u ocho propiedades adquiridas durante el matrimonio, de las cuales habría aportado económicamente en dos.

Los abogados de López y Cueva iniciaron conversaciones para formalizar la separación Foto: Composición LR
Los abogados de López y Cueva iniciaron conversaciones para formalizar la separación Foto: Composición LR | Instagram de Gino Zamora

A través de las redes sociales, el abogado de Pamela López, Gino Zamora, informó que el proceso de divorcio entre la ahora cantante y el futbolista Christian Cueva atraviesa una etapa decisiva, luego de casi dos años marcados por tensiones y enfrentamientos públicos. El representante legal señaló que ambas partes ya han sostenido reuniones formales con sus respectivos equipos jurídicos para avanzar en el trámite.

Según explicó Zamora, ya se ha concretado un primer paso hacia el proceso definitivo que permitirá formalizar la separación entre la intérprete de 'La clandestina' y el jugador de Juan Pablo II College. El abogado destacó que el diálogo se encuentra actualmente abierto; sin embargo, precisó que aún no existe una fecha definida para la firma del acta de separación. Además, continúan las disputas en torno a la pensión de alimentos - calculada por López en 64 mil soles mensuales - y la discusión sobre la repartición de bienes adquiridos durante la relación.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Pamela López asegura que Christian Cueva hizo llorar a sus hijos en Navidad: 'Seguiré defendiéndolos'

lr.pe

¿Qué dijo el abogado de Pamela López sobre su divorcio con Cueva?

En su cuenta de Instagram, Gino Zamora afirmó que la posibilidad de alcanzar un acuerdo dependerá directamente de la voluntad de Christian Cueva para llegar a un consenso que resulte beneficioso para ambas partes y, especialmente, para los tres hijos menores que tienen en común. “Este es solo un primer paso para poner fin al conflicto. Todo dependerá de que exista un acuerdo entre CC y PL. Por nuestra parte, siempre estaremos predispuestos a una solución rápida y beneficiosa”, señaló el abogado.

A finales de 2025, Cueva solicitó una conciliación luego de retirar la demanda de divorcio por causal, con el propósito de acelerar el proceso legal. Asimismo, el deportista hizo un llamado público a Pamela López y a su abogado para entablar un diálogo y alcanzar un acuerdo que permita cerrar definitivamente la separación.

PUEDES VER: Hermano de Christian Cueva conmueve con mensaje dedicado a los hijos de Pamela López: 'Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos'

lr.pe

¿Por qué Pamela López está solicitando los 64 mil soles mensuales?

Pamela López solicita una pensión de 64 mil soles mensuales para sus tres hijos menores, argumentando que la cifra corresponde al tope máximo legal permitido y así garantizar el nivel de vida que mantenían durante el matrimonio, según explicó su abogado.

En contraste, Christian Cueva ha ofrecido una suma significativamente menor: 12 mil soles mensuales. Aunque existe cierta apertura para negociar aspectos como el régimen de visitas - que habría reducido de 48 a 24 horas de anticipación para la comunicación previa -, los temas económicos y la repartición patrimonial siguen siendo los principales puntos de conflicto.

Notas relacionadas
Hermano de Christian Cueva conmueve con mensaje dedicado a los hijos de Pamela López: "Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos"

Hermano de Christian Cueva conmueve con mensaje dedicado a los hijos de Pamela López: "Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos"

LEER MÁS
Janet Barboza elogia el presente de Pamela López tras su separación con Christian Cueva: “Facturando, regia y estupenda”

Janet Barboza elogia el presente de Pamela López tras su separación con Christian Cueva: “Facturando, regia y estupenda”

LEER MÁS
Pamela López ironiza en evento por la deuda de S/80.000 de Christian Cueva: “Justo para pagar a mi madrecita”

Pamela López ironiza en evento por la deuda de S/80.000 de Christian Cueva: “Justo para pagar a mi madrecita”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Doctora de Magaly Medina muestra la lujosa habitación donde se recupera tras la cirugía facial y revela que ella está débil

Doctora de Magaly Medina muestra la lujosa habitación donde se recupera tras la cirugía facial y revela que ella está débil

LEER MÁS
Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

LEER MÁS
Fallece Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiana, en un siniestro aéreo

Fallece Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiana, en un siniestro aéreo

LEER MÁS
Yarita Lizeth y Alejandro Paucar sorprenden con su relación: ¿cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad?

Yarita Lizeth y Alejandro Paucar sorprenden con su relación: ¿cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por la final de la Supercopa vía América tvGO

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Espectáculos

Cantante Yeison Jiménez contó que hasta 3 veces soñó que iba a morir en un accidente aéreo: "Dios me dio señales"

Fallece Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiana, en un siniestro aéreo

Verónica González, ‘prima’ de Josimar, muestra ecografía de su avanzando embarazo de mellizos: "El tiempo pasa y no se detiene"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha, pagos a los seleccionados y todo lo que debes de saber

Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025