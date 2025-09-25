HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

Magaly Medina habló por primera vez sobre el sorpresivo fin de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tras dos años y se preguntó cómo estará Doña Marta, madre de la modelo nacional. 

Doña Martha Valcárcel se ha presentado en diversos programas defendiendo tanto a su hija como a Marcelo Tinelli. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Doña Martha Valcárcel se ha presentado en diversos programas defendiendo tanto a su hija como a Marcelo Tinelli. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Magaly Medina se pronunció en vivo sobre el tema del momento en la farándula nacional: el fin del romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, tras dos años de relación. Sin embargo, no solo se refirió a la ahora expareja, asegurando que ese noviazgo siempre estuvo armado, sino que también se dio el tiempo de hablar de Doña Martha Valcárcel, madre de la modelo peruana.

Durante su programa, la conductora mostró su ‘preocupación’ de manera irónica por la señora: “Se alucinaba la suegra de Tinelli, la suegra de Argentina”, afirmando que ese era “su único logro de su vida”. Acto seguido, se preguntó cómo se encontraría: “Debe estar bien deprimida”, expresó en tono burlón.  

Magaly Medina lanza dardo a Marcelo Tinelli y se burla de su separación de Milett Figueroa: "Sí, claro. Ahora le dice 'Te amo'"

Magaly Medina se 'preocupa' por Doña Martha, madre de Milett Figueroa

Magaly Medina señaló que Doña Martha, madre de Milett Figueroa, debe estar deprimida, pues siempre mostraba su ilusión con la relación de su hija con Marcelo Tinelli, llegando incluso a defender al conductor argentino en diversos programas de farándula frente a los ataques que recibía.

La ‘urraca’ incluso se preguntó si la señora se habría desmayado al escuchar el anuncio del presentador extranjero comunicando el fin de su relación con la modelo peruana.

“Lo que a mí más me preocupa es, ¿habrá dado un soponcio (desmayo) a la Martita? Porque ella ya se alucinaba la suegra de América, la suegra de Argentina. Era el único logro de su vida de la señora. Pobrecita, debe estar bien deprimida”, declaró en vivo, Magaly.

Marcelo Tinelli terminó con Milett Figueroa por otra? Conductora Sabrina Rojas podría ser tercera en discordia, según periodista argentino

Magaly Medina se ‘emocionó’ con el anuncio de Marcel Tinelli anunciando su ruptura con Milett Figueroa

Magaly Medina inició su programa del miércoles 24 de septiembre hablando sobre el fin del romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. "Una noticia de último minuto nos ha cambiado toda la pauta del programa", sostuvo de manera emocionada la presentadora.

"Según los dos esta relación iba viento en popa. No pasaba nada, estaban asentados, habían cumplido dos años, se decían 'te amo'. Para que vean que decir 'te amo' no necesariamente es la verdad, no necesariamente habla de una estructura fuerte de una relación”, agregó la ‘urraca’.

