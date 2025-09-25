HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     
Espectáculos

Marcelo Tinelli se sincera sobre su situación actual tras anunciar el fin de su relación con Milett Figueroa: “Estoy muy triste”

El conductor argentino confesó que se siente triste por lo sucedido, aunque se queda con los mejores recuerdos de su relación con Milett Figueroa tras dos años de romance.

Marcelo Tinelli tenía dos años de relación con Milett Figueroa. Foto: composición LR/difusión
Marcelo Tinelli tenía dos años de relación con Milett Figueroa. Foto: composición LR/difusión

Marcelo Tinelli, reconocido conductor argentino, se refirió a cómo atraviesa el final de su relación con la actriz y modelo peruana Milett Figueroa. En una conversación con Armando Tafur, productor del programa 'América hoy', confesó que la ruptura lo ha afectado emocionalmente y que se siente apenado por lo sucedido.

El pasado 24 de setiembre, Marcelo Tinelli utilizó los minutos finales de su espacio digital 'Estamos de paso' para anunciar públicamente la separación. Su mensaje fue retomado en vivo en el programa peruano, donde confirmó sus sentimientos: “Sí, una pena (la separación). Estoy muy triste, pero son momentos que llevo guardado en mi corazón”.

TE RECOMENDAMOS

CONSTELACIONES FAMILIARES: Encuentra el origen de tus BLOQUEOS | ASTROMOOD

PUEDES VER: Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: 'Debe estar bien deprimida'

lr.pe

Marcelo Tinelli anuncia su ruptura con Milett Figueroa y expresa su sentir

Janet Barboza, conductora de 'América hoy', compartió la conversación que su productor Armando Tafur mantuvo con Marcelo Tinelli el pasado 24 de setiembre. En horas de la mañana, el productor saludó al conductor argentino por el exitoso estreno de su programa de streaming, que alcanzó más de 90.000 espectadores. “Estarás feliz, un éxito. El número fue realmente increíble”, le escribió, a lo que el argentino respondió con gratitud. Sin embargo, esa misma noche, tras confirmarse la noticia de su separación, el productor volvió a contactarlo y le expresó: “Marcelo, yo felicitándote por el programa y lo otro, qué pena, los veía tan bien”. Ante ello, el presentador argentino admitió que estaba muy afectado y confesó que se quedaba con los mejores recuerdos de su relación.

El anuncio oficial se produjo en el propio canal digital del conductor argentino, después de varios meses de especulaciones sobre su romance con la modelo. Con sinceridad, explicó que la decisión fue tomada en buenos términos y resaltó los momentos compartidos con la actriz peruana. “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”, manifestó.

Durante su mensaje, el conductor argentino enfatizó la importancia de mantener una relación respetuosa incluso después de la ruptura. “El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar. Creo que ella también siente lo mismo por mí”, señaló. Asimismo, afirmó que su prioridad es cerrar este ciclo de manera positiva: “Me gusta terminar algo de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona. Creo que ambos sentimos lo mismo: muchísimo amor”.

PUEDES VER: 'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: 'Cometí un error'

lr.pe

La inesperada reacción de la hija de Marcelo Tinelli tras anuncio de separación de Milett

Durante la segunda emisión de su podcast 'Estamos de paso', Marcelo Tinelli confirmó que su romance con Milett Figueroa había llegado a su fin. El anuncio se dio en un tono distendido, rodeado de amigos y colaboradores, entre ellos su hija Cande Tinelli, quien lanzó un comentario irónico: “Gracias, Milett”. Ante ello, el conductor reaccionó con una sonrisa y respondió: “No, el gracias no”, antes de agradecer a la actriz, a su familia y al público peruano por el apoyo.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

El gesto de Cande, también conocida como ‘Lelé’, fue interpretado por algunos como una burla. El periodista Agus Rey, invitado en 'Magaly TV, la firme', consideró que se trató de una provocación. “Cande se burla de Milett cuando Marcelo anuncia esto y le dice: ‘Gracias, Milett’, como diciendo ‘Chau, hasta nunca’. Y Marcelo dice: ‘Bueno, tampoco digamos tanto’”, comentó, sugiriendo que la hija del conductor celebraba el desenlace.

Notas relacionadas
Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

LEER MÁS
Cande, hija de Marcelo Tinelli, tiene curiosa reacción en vivo tras el anuncio de separación de su padre y Milett Figueroa

Cande, hija de Marcelo Tinelli, tiene curiosa reacción en vivo tras el anuncio de separación de su padre y Milett Figueroa

LEER MÁS
Quién es Sabrina Rojas, conductora argentina vinculada a Marcelo Tinelli que es señalada como causa de su separación de Milett Figueroa

Quién es Sabrina Rojas, conductora argentina vinculada a Marcelo Tinelli que es señalada como causa de su separación de Milett Figueroa

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

LEER MÁS
Productora de pódcast asegura que Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’

Productora de pódcast asegura que Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’

LEER MÁS
Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

LEER MÁS
Cande, hija de Marcelo Tinelli, tiene curiosa reacción en vivo tras el anuncio de separación de su padre y Milett Figueroa

Cande, hija de Marcelo Tinelli, tiene curiosa reacción en vivo tras el anuncio de separación de su padre y Milett Figueroa

LEER MÁS
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron tras dos años de relación: conductor argentino confirma el fin del romance

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron tras dos años de relación: conductor argentino confirma el fin del romance

LEER MÁS
Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Espectáculos

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota