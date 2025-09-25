Marcelo Tinelli, reconocido conductor argentino, se refirió a cómo atraviesa el final de su relación con la actriz y modelo peruana Milett Figueroa. En una conversación con Armando Tafur, productor del programa 'América hoy', confesó que la ruptura lo ha afectado emocionalmente y que se siente apenado por lo sucedido.

El pasado 24 de setiembre, Marcelo Tinelli utilizó los minutos finales de su espacio digital 'Estamos de paso' para anunciar públicamente la separación. Su mensaje fue retomado en vivo en el programa peruano, donde confirmó sus sentimientos: “Sí, una pena (la separación). Estoy muy triste, pero son momentos que llevo guardado en mi corazón”.

Marcelo Tinelli anuncia su ruptura con Milett Figueroa y expresa su sentir

Janet Barboza, conductora de 'América hoy', compartió la conversación que su productor Armando Tafur mantuvo con Marcelo Tinelli el pasado 24 de setiembre. En horas de la mañana, el productor saludó al conductor argentino por el exitoso estreno de su programa de streaming, que alcanzó más de 90.000 espectadores. “Estarás feliz, un éxito. El número fue realmente increíble”, le escribió, a lo que el argentino respondió con gratitud. Sin embargo, esa misma noche, tras confirmarse la noticia de su separación, el productor volvió a contactarlo y le expresó: “Marcelo, yo felicitándote por el programa y lo otro, qué pena, los veía tan bien”. Ante ello, el presentador argentino admitió que estaba muy afectado y confesó que se quedaba con los mejores recuerdos de su relación.

El anuncio oficial se produjo en el propio canal digital del conductor argentino, después de varios meses de especulaciones sobre su romance con la modelo. Con sinceridad, explicó que la decisión fue tomada en buenos términos y resaltó los momentos compartidos con la actriz peruana. “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”, manifestó.

Durante su mensaje, el conductor argentino enfatizó la importancia de mantener una relación respetuosa incluso después de la ruptura. “El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar. Creo que ella también siente lo mismo por mí”, señaló. Asimismo, afirmó que su prioridad es cerrar este ciclo de manera positiva: “Me gusta terminar algo de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona. Creo que ambos sentimos lo mismo: muchísimo amor”.

La inesperada reacción de la hija de Marcelo Tinelli tras anuncio de separación de Milett

Durante la segunda emisión de su podcast 'Estamos de paso', Marcelo Tinelli confirmó que su romance con Milett Figueroa había llegado a su fin. El anuncio se dio en un tono distendido, rodeado de amigos y colaboradores, entre ellos su hija Cande Tinelli, quien lanzó un comentario irónico: “Gracias, Milett”. Ante ello, el conductor reaccionó con una sonrisa y respondió: “No, el gracias no”, antes de agradecer a la actriz, a su familia y al público peruano por el apoyo.

El gesto de Cande, también conocida como ‘Lelé’, fue interpretado por algunos como una burla. El periodista Agus Rey, invitado en 'Magaly TV, la firme', consideró que se trató de una provocación. “Cande se burla de Milett cuando Marcelo anuncia esto y le dice: ‘Gracias, Milett’, como diciendo ‘Chau, hasta nunca’. Y Marcelo dice: ‘Bueno, tampoco digamos tanto’”, comentó, sugiriendo que la hija del conductor celebraba el desenlace.