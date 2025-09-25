HOYSuscripcion LR Focus

Marcelo Tinelli niega que haya engañado a Milett Figueroa con presentadora argentina Sabrina Rojas: “Ella confía ciegamente en mí”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa han anunciado su separación en buenos términos. El propio presentador argentino confirmó la ruptura en su pódcast y subrayó que su relación con la modelo peruana estuvo llena de amor.

El propio Tinelli confirmó la ruptura en su pódcast y subrayó que su relación con la modelo peruana estuvo llena de amor. Fotos: captura/Youtube
El mundo del espectáculo de Perú y Argentina se ha remecido con la reciente ruptura de Milett Figueroa con Marcelo Tinelli. Aunque el presentador argentino dio a entender que la separación se dio en buenos términos, en las últimas horas se ha especulado que él estaría en un romance con la conductora gaucha Sabrina Rojas. Para poner fin a los rumores, el mismo Tinelli descartó que haya sido infiel a la peruana.

Este jueves 25 de septiembre, Marcelo Tinelli se comunicó con Mariano Ludica del programa ‘Polémica en el bar’ para hablar de la noticia que él mismo confirmó en su pódcast, un día antes. Además, el argentino descartó que la relación haya sido ficticia.

“Esta es una separación entre una pareja que hubo mucho amor, muchísimo amor. No sé si tanto para 'el afuera', pero nosotros sí sentimos mucho amor y es una etapa terminada, concluida. Gracias a Dios, no hay ni una tercera ni un tercero acá. Nadie”, aseveró Tinelli.

PUEDES VER: Milett Figueroa protagoniza acalorada discusión con periodistas argentinos por ruptura con Marcelo Tinelli: 'Digan en la cara, cobardes'

lr.pe

Marcelo Tinelli niega ser infiel a Milett Figueroa

Además de afirmar que él no traicionó a Milett Figueroa, el presentador argentino aseguró que la modelo peruana sabe de su lealtad. “Lo primero (es que) confío ciegamente en ella. Y ella confía ciegamente en mí y ya sabemos lo que somos cada uno. Así que me quedo tranquilo y voy a dormir tranquilo esta noche”, declaró.

Marcelo Tinelli también aprovechó las cámaras para destacar que sus relaciones con sus anteriores parejas no terminaron por otras personas, por eso es que en la actualidad mantiene sanos vínculos con sus exparejas.

“A mí nunca me ha tocado esa cosa de un tercero para terminar una relación a mí. Gracias a Dios, he podido terminar mis relaciones bien, con una cuota de madurez y siempre las he terminado con un mensaje bueno. De hecho, tengo una excelente relación con todas mis ex. Así que está todo bien, de mi parte no hay ningún problema. Añadir a terceros es inmerecido para ninguno. Me parece que es una falta de respeto para la otra persona. En el caso de que fuera al revés, es una falta de respeto para mí”, concluyó.

