La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se confirmó en un contexto inesperado: tras rumores de distanciamiento y el estreno de 'Estamos de paso', el nuevo programa de streaming del conductor argentino. Aunque el anuncio fue breve por parte del productor, el ambiente en el set dejó entrever que la noticia no era del todo sorpresiva para quienes lo rodeaban. Entre ellos, Cande Tinelli, hija del empresario, quien estuvo presente durante la revelación junto a Sabrina Rojas —señalada como posible tercera en discordia— y otros panelistas.

La reacción de la popular 'Lelé' llamó la atención por su tono y momento. Luego de que su padre confirmara que estaba soltero, ella soltó un "Gracias, Milett" con una sonrisa irónica. La frase, aparentemente espontánea, fue analizada por periodistas como Agus Rey, quien aseguró que Cande se burló de la modelo peruana.

La reacción de Cande Tinelli a la ruptura de su padre y Milett Figueroa

Durante la segunda emisión del podcast 'Estamos de paso', Marcelo Tinelli confirmó que su relación con Milett Figueroa había llegado a su fin. Lo hizo sin rodeos, en medio de un ambiente distendido, rodeado de colaboradores y amigos. Entre ellos estaba Cande Tinelli, la segunda de sus hijas, quien no tardó en lanzar un comentario que no pasó desapercibido: "Gracias, Milett', dijo con ironía. Su padre solo atinó a reírse y replicar con un "No, el gracias no", para luego expresar gratitud hacia la actriz, su familia y el público peruano que siguió de cerca su relación.

El periodista Agus Rey, invitado en 'Magaly TV, la firme', calificó la actitud de 'Lelé' como una provocación. "Cande se burla de Milett cuando Marcelo anuncia esto y le dice: 'Gracias, Milett', como diciendo 'Chau, hasta nunca'. Y Marcelo dice: 'Bueno, tampoco digamos tanto'", declaró, sugiriendo que la hija del conductor celebraba el desenlace.

Cande Tinelli ya había mostrado incomodidad con la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La reacción de Cande Tinelli tras el anuncio de separación no fue del todo sorpresiva para quienes han seguido de cerca su postura sobre la relación de su padre con Milett Figueroa. En más de una ocasión, 'Lelé' expresó que el vínculo con la modelo peruana no era sencillo e incluso en 'Los Tinelli', la serie documental que retrata la vida del conductor en familia, hizo comentarios que reflejaban distancia entre ambas. Además, calificó como un error y una decisión apresurada que su papá haya incluido a la actriz en la convivencia.

En esa línea, Agus Rey insinuó en 'Magaly TV, la firme' que la difícil relación entre Figueroa y los hijos de Tinelli podría haber sido un factor en su ruptura. "Es fundamental en Marcelo los hijos y me parece que Milett nunca se encariñó con ellos, nunca la quisieron, nunca fue bien recibida en la familia Tinelli, si bien se llevaba mejor con alguna de las hijas. En el reality le hicieron pasar mal desde el segundo", declaró. Magaly argumentó que para ella, cuando un hombre ama de verdad, en particular un adulto como Marcelo, no le pide permiso a sus hijos para comprometerse con una mujer. "Creo que no estaba suficientemente enamorado como para enfrentarse a los chicos", sentenció.