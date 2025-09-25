Doña Martita Valcárcel, madre de Milett Figueroa, fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego' para dar su opinión sobre el anuncio que realizó Marcelo Tinelli al confirmar el fin de su relación con la modelo peruana, tras dos meses de romance. La madre de la actriz aseguró que todo marcha con normalidad y que su hija se encuentra bien, incluso aprovechó la ocasión para enviar un cordial saludo al conductor argentino, minimizando el impacto de la ruptura.

“¿Qué va a pasar? No ha pasado nada, todos felices y contentos. Es normal, siempre sorprenden las separaciones, amistades o los amoríos”, declaró Doña Martita, quien se mostró tranquila y sin dramatizar la situación. Como se recuerda, la madre de Milett ha sido una de las principales defensoras de la relación de su hija con el presentador de 65 años, respaldándola públicamente desde el inicio del vínculo sentimental.

Madre de Milett Figueroa revela cómo se encuentra su hija tras el fin de su relación con Tinelli

Doña Martita Valcárcel aseguró que su hija Milett Figueroa se encuentra tranquila tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli. “Todo es normal, todo está muy bien, ella está muy bien. Un beso para él (Marcelo). Todo perfecto, no hay ningún problema”, declaró a Amor y Fuego, donde también aclaró que mantiene comunicación constante con su hija. “Claro que sí, hablo todos los días. (Ella) está muy bien, gracias a Dios, sigue trabajando con todos sus proyectos y con todas sus cosas”, afirmó, transmitiendo calma ante la inesperada separación.

No obstante, Gigi Mitre, conductora del programa, expresó dudas sobre la aparente serenidad de Doña Martita respecto a la situación de Milett Figueroa. “Yo dudo que una persona termina una relación sea, porque es decisión de ella o decisión de la otra persona, esté todo perfecto, todo genial, todo regio, toda maravillosa. O sea, no. Si está así, todo fue mentira, porque cuando se termina una relación uno siente pena, uno siente dolor, aunque haya sido la decisión de uno”, cuestionó en vivo.

Marcelo Tinelli habría tomado la decisión de poner fin a la relación con Milett

El periodista argentino Leandro Mazza señaló en conversación con Gigi Mitre en 'Amor y fuego' que la decisión de anunciar públicamente la separación habría sido tomada por Marcelo Tinelli. Sus declaraciones se suman a las especulaciones que rodean el fin de la mediática relación con la modelo peruana Milett Figueroa.

Mazza también se refirió a los rumores que vinculan al conductor argentino con la actriz y presentadora Sabrina Rojas, quien participa en el streaming Estamos de paso. “Aparentemente, no hay nada, los dos han negado esa información”, precisó el comunicador, descartando un posible romance.