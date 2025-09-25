HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     
Espectáculos

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Doña Martita minimizó la separación de su hija con Marcelo Tinelli, afirmando que “no ha pasado nada” y que Milett continúa con su vida con normalidad.

Doña Martita asegura que todo está bien tras separación de Milett y Tinelli. Foto: composición LR/difusión
Doña Martita asegura que todo está bien tras separación de Milett y Tinelli. Foto: composición LR/difusión

Doña Martita Valcárcel, madre de Milett Figueroa, fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego' para dar su opinión sobre el anuncio que realizó Marcelo Tinelli al confirmar el fin de su relación con la modelo peruana, tras dos meses de romance. La madre de la actriz aseguró que todo marcha con normalidad y que su hija se encuentra bien, incluso aprovechó la ocasión para enviar un cordial saludo al conductor argentino, minimizando el impacto de la ruptura.

“¿Qué va a pasar? No ha pasado nada, todos felices y contentos. Es normal, siempre sorprenden las separaciones, amistades o los amoríos”, declaró Doña Martita, quien se mostró tranquila y sin dramatizar la situación. Como se recuerda, la madre de Milett ha sido una de las principales defensoras de la relación de su hija con el presentador de 65 años, respaldándola públicamente desde el inicio del vínculo sentimental.

TE RECOMENDAMOS

CONSTELACIONES FAMILIARES: Encuentra el origen de tus BLOQUEOS | ASTROMOOD

PUEDES VER: Quién es Sabrina Rojas, conductora argentina vinculada a Marcelo Tinelli que es señalada como causa de su separación de Milett Figueroa

lr.pe

Madre de Milett Figueroa revela cómo se encuentra su hija tras el fin de su relación con Tinelli

Doña Martita Valcárcel aseguró que su hija Milett Figueroa se encuentra tranquila tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli. “Todo es normal, todo está muy bien, ella está muy bien. Un beso para él (Marcelo). Todo perfecto, no hay ningún problema”, declaró a Amor y Fuego, donde también aclaró que mantiene comunicación constante con su hija. “Claro que sí, hablo todos los días. (Ella) está muy bien, gracias a Dios, sigue trabajando con todos sus proyectos y con todas sus cosas”, afirmó, transmitiendo calma ante la inesperada separación.

No obstante, Gigi Mitre, conductora del programa, expresó dudas sobre la aparente serenidad de Doña Martita respecto a la situación de Milett Figueroa. “Yo dudo que una persona termina una relación sea, porque es decisión de ella o decisión de la otra persona, esté todo perfecto, todo genial, todo regio, toda maravillosa. O sea, no. Si está así, todo fue mentira, porque cuando se termina una relación uno siente pena, uno siente dolor, aunque haya sido la decisión de uno”, cuestionó en vivo.

PUEDES VER: 'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: 'Cometí un error'

lr.pe

Marcelo Tinelli habría tomado la decisión de poner fin a la relación con Milett

El periodista argentino Leandro Mazza señaló en conversación con Gigi Mitre en 'Amor y fuego' que la decisión de anunciar públicamente la separación habría sido tomada por Marcelo Tinelli. Sus declaraciones se suman a las especulaciones que rodean el fin de la mediática relación con la modelo peruana Milett Figueroa.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Mazza también se refirió a los rumores que vinculan al conductor argentino con la actriz y presentadora Sabrina Rojas, quien participa en el streaming Estamos de paso. “Aparentemente, no hay nada, los dos han negado esa información”, precisó el comunicador, descartando un posible romance.

Notas relacionadas
Marcelo Tinelli se sincera sobre su situación actual tras anunciar el fin de su relación con Milett Figueroa: “Estoy muy triste”

Marcelo Tinelli se sincera sobre su situación actual tras anunciar el fin de su relación con Milett Figueroa: “Estoy muy triste”

LEER MÁS
Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

LEER MÁS
Cande, hija de Marcelo Tinelli, tiene curiosa reacción en vivo tras el anuncio de separación de su padre y Milett Figueroa

Cande, hija de Marcelo Tinelli, tiene curiosa reacción en vivo tras el anuncio de separación de su padre y Milett Figueroa

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcelo Tinelli se sincera sobre su situación actual tras anunciar el fin de su relación con Milett Figueroa: “Estoy muy triste”

Marcelo Tinelli se sincera sobre su situación actual tras anunciar el fin de su relación con Milett Figueroa: “Estoy muy triste”

LEER MÁS
Muere el animador Alex León, exintegrante del grupo de la Muñequita Milly, en un trágico accidente en Moquegua

Muere el animador Alex León, exintegrante del grupo de la Muñequita Milly, en un trágico accidente en Moquegua

LEER MÁS
'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

LEER MÁS
Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

LEER MÁS
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron tras dos años de relación: conductor argentino confirma el fin del romance

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron tras dos años de relación: conductor argentino confirma el fin del romance

LEER MÁS
Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pague el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pague el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Espectáculos

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota