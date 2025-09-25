HOYSuscripcion LR Focus

Quién es Sabrina Rojas, conductora argentina vinculada a Marcelo Tinelli que es señalada como causa de su separación de Milett Figueroa

Sabrina Rojas lanzó con entusiasmo la frase "Marcelo está soltero", luego de que Tinelli anunciara su ruptura con Milett Figueroa. Según prensa argentina, la química entre ambos no pasa desapercibida.

Sabrina Rojas estuvo presente junto a Marcelo Tinelli cuando él anunció su separación de Milett Figueroa.
Sabrina Rojas estuvo presente junto a Marcelo Tinelli cuando él anunció su separación de Milett Figueroa. | Foto: composición LR/Instagram

La ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha causado revuelo tanto en Perú como en Argentina, no solo por el anuncio en vivo del productor, sino por el contexto en el que se dio. Tinelli confirmó el fin de su relación un día después del estreno de 'Estamos de paso', su nuevo programa de streaming, donde comparte pantalla con Sabrina Rojas, actriz y conductora con quien mantiene una cercanía desde hace años. Tras el anuncio, Rojas no dudó en iniciar un tono festivo en el set y, al ritmo de una barra, lanzó muy animada la frase: "Marcelo está soltero".

La química entre Tinelli y Sabrina Rojas, sumada a una serie de señales y comentarios en medios argentinos, ha encendido las especulaciones sobre una supuesta tercera en discordia. Fue el periodista Agus Rey quien deslizó esta posibilidad en 'Magaly TV, la firme'. Desde entonces, el nombre de Sabrina ha estado en el centro de la conversación mediática.

PUEDES VER: ¿Marcelo Tinelli terminó con Milett Figueroa por otra? Conductora Sabrina Rojas podría ser tercera en discordia, según periodista argentino

¿Quién es Sabrina Rojas, la figura señalada como tercera en discordia?

Sabrina Rojas nació el 1 de mayo de 1980 en Mendoza, Argentina. Comenzó su carrera desde muy joven como promotora en el programa 'Videomatch', predecesor de 'Showmatch', y luego se consolidó como actriz y conductora en la televisión argentina. Participó en dos ediciones de 'Bailando por un sueño' (2010 y 2016) y ha formado parte de ficciones como 'Lo de Bilardo' y 'Love For You', casi todas producidas por Marcelo. Actualmente, conduce 'Pasó en América' junto a Augusto Tartúfoli; además, es panelista en el podcast 'Estamos de paso', liderado por Tinelli.

Por otro lado, en redes sociales también goza de gran popularidad: solo en Instagram supera el millón de seguidores, donde suele compartir momentos de su vida cotidiana, proyectos laborales y reflexiones personales que conectan con sus fans.

PUEDES VER: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se separan tras dos años de relación: productor argentino confirma el fin del romance

La vida amorosa de Sabrina Rojas, conductora vinculada a Marcelo Tinelli

La conductora Sabrina Rojas ha mantenido una vida sentimental expuesta al ojo público desde sus primeros años en la televisión. Su relación más conocida fue con el actor Luciano Castro, galán con quien inició una relación en 2010 y estuvo casada entre 2016 y 2021. Juntos tuvieron dos hijos y compartieron pantalla en varias producciones, aunque su vínculo terminó en medio de rumores de desgaste y diferencias personales. Tras la separación, ambos mantuvieron una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

Luego de su divorcio, a Sabrina se le ha vinculado con figuras como el actor Mariano Martínez y el polista Facundo Pieres, aunque ella ha desmentido públicamente varios de esos rumores. En entrevistas, ha dejado claro que prefiere mantener su vida privada lejos del escándalo, aunque reconoce que estar en el medio la expone constantemente. Su cercanía con Tinelli, ahora en el centro de la polémica, es el primer vínculo que la prensa argentina señala sobre una posible causa de la ruptura entre el productor y la modelo peruana Milett Figueroa.

