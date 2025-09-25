Sabrina Rojas estuvo presente en el programa de Marcelo Tinelli cuando él anunció su separación de Milett Figueroa. | Foto: composición LR/Instagram

Sabrina Rojas estuvo presente en el programa de Marcelo Tinelli cuando él anunció su separación de Milett Figueroa. | Foto: composición LR/Instagram

La separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ha sacudido al mundo del espectáculo, aunque para algunos en Argentina no fue del todo inesperada. Tras meses de rumores que cruzaron fronteras, el periodista Agus Rey —compatriota del conductor— soltó una 'bomba' en 'Magaly TV, la firme': podría haber una tercera en discordia. La señal apunta a Sabrina Rojas, actriz y presentadora con más de una década de vínculos profesionales y amicales con Tinelli.

Lo curioso es que Rojas estuvo presente en el nuevo programa de streaming de Tinelli justo cuando él anunció en vivo el fin de su mediática relación con la modelo peruana tras dos años de romance.

¿Tinelli terminó con Milett por otra? Sabrina Rojas podría ser tercera en discordia, según periodista argentino

En pleno programa de Magaly, Agus Rey encendió las alarmas sobre el posible motivo detrás del quiebre entre Tinelli y Milett Figueroa. "Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia", soltó. Sus palabras provocaron emoción en la 'Urraca', quien no tardó en reaccionar: "A ver, cuéntame ese chisme por favor, quiero saber a qué se debe este distanciamiento", mencionó, para luego recordar que en agosto Milett pasó tres semanas en Perú, lo que ya le parecía sospechoso. Aunque en ese entonces se difundió una llamada grabada entre la modelo y Tinelli en el programa 'Esta noche' de La Chola Chabuca, la distancia física habría sido más que geográfica.

En esa línea, Agus Rey comentó que ese mismo día, durante el programa 'Argenzuela' con Jorge Rial, analizaron el estreno del podcast de Tinelli sin saber aún que la ruptura era oficial, y ambos coincidieron en que "hay una gran química entre Marcelo y Sabrina Rojas". Según Rey, Rial incluso lanzó la teoría de que "ya pasó algo seguramente" entre ellos. Si bien no entró en más detalles sobre esto último, cabe mencionar que en el estreno de 'Estamos de paso' Tinelli expuso que Sabrina lo visitó varias veces en su departamento, algo que provocó una reacción tímida en la panelista del podcast.

Ángel de Brito y su curiosa mención a Sabrina Rojas que refuerzan los rumores de un posible romance

Las señales de un posible acercamiento entre Sabrina Rojas y Marcelo Tinelli no quedaron ahí, según Agus Rey en 'Magaly TV, la firme'. "Se conocen de toda la vida. Sabrina bailó en 'ShowMatch' en 2008; Marcelo es amigo de Luciano Castro, que es expareja de Sabrina. Pero hoy Ángel de Brito, cuando termina Lam, dice: 'Un beso a Sabrina Rojas', como alimentando aún más los rumores de que podría llegar a pasar algo entre ellos", manifestó.

Magaly, con la experiencia que la caracteriza, remató: "A veces nosotros como amigos de alguien que es una figura pública, si te dicen todavía no lo comentes, por más que te mueras de ganas de contarlo, no lo dices", dejando entrever que tal vez Ángel ya conocía la situación, pero se limitó a soltar una insinuación en lugar de exponer a Tinelli en medio de su separación de Milett Figueroa.