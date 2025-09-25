HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     
Espectáculos

Productora de pódcast asegura que Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’

Jefferson Farfán no estaría contento que su primo Christian Martínez Guadalupe ‘Cri Cri’ se presente en ‘El valor de la verdad’ y exponga detalles sobre la denuncia de abuso y la denunciante. 

Jefferson Farfán y 'Cri Cri' mantenían una excelente relación antes de que ocurra el presunto abuso en la casa del exfutbolista. Foto: Composición LR/Instagram/Youtube.
Jefferson Farfán y 'Cri Cri' mantenían una excelente relación antes de que ocurra el presunto abuso en la casa del exfutbolista. Foto: Composición LR/Instagram/Youtube.

La productora del pódcast ‘Chimichurri’, Verónica Alcántara, mostró durante el programa una supuesta carta notarial que Jefferson Farfán habría enviado a su primo Christian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’. En ello se le advierte sobre su presencia en ‘El valor de la verdad’, donde hablará acerca de la denuncia por presunto abuso ocurrida en la mansión del exfutbolista, según el avance difundido.

En el documento, que fue mostrado en el programa de YouTube y elaborado por el abogado de Farfán, se le habría exigido a ‘Cri Cri’ que no se refiera a la denuncia que pesa en su contra ni mencione a la denunciante, una joven de 19 años. Vale recordar que la grabación del programa de Beto Ortiz ya se realizó y se emitiría este domingo 28.

TE RECOMENDAMOS

CONSTELACIONES FAMILIARES: Encuentra el origen de tus BLOQUEOS | ASTROMOOD

PUEDES VER: 'Cri Cri' revela que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, creyó en su inocencia pese a denuncia por abuso

lr.pe

¿Qué pasaría si ‘Cri Cri’ no hace caso a la supuesta carta notarial de Jefferson Farfán?

Según el presunto documento mostrado por Verónica Alcántara en ‘Chimichurri’, si Christian Martínez Guadalupe habla sobre la denuncia que pesa contra él o menciona a la denunciante, sería denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, según afirmó la productora.  

“El impedimento y prohibición al denunciado de brindar declaraciones y dar entrevistas en cualquier medio de comunicación nacional e internacional. (...) En caso de incumplimiento, será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia de la autoridad”, fue una parte del extenso documento que se leyó en el pódcast.

PUEDES VER: Cuto Guadalupe sorprende al hablar por primera vez sobre la liberación de su sobrino ‘Cri Cri’: “Es complicado”

lr.pe

‘Cri Cri’ confesó que la madre de Jefferson Farfán cree en su inocencia

Durante el avance de ‘El valor de la verdad’, Christian Martínez Guadalupe contó que ‘Doña Charo’, madre de Jefferson Farfán, confía en su inocencia y que no tiene nada que ver con la denuncia de presunto abuso. “Mi tía Charo me dijo: ‘Hijito, yo creo en ti, tranquilo’”, contó el primo del exfutbolista, lo que podría generar una división familiar a raíz de este proceso judicial.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Esas fueron sus palabras”, detalló ‘Cri Cri’, quien también hablará sobre la relación quebrada que hoy mantiene con Jefferson Farfán debido a los hechos suscitados.

Notas relacionadas
'Cri Cri' revela que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, creyó en su inocencia pese a denuncia por abuso sexual

'Cri Cri' revela que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, creyó en su inocencia pese a denuncia por abuso sexual

LEER MÁS
'Cri Cri' lo contará todo en 'El valor de la verdad' sobre denuncia en su contra y llora por Jefferson Farfán: "Me dio una puñalada"

'Cri Cri' lo contará todo en 'El valor de la verdad' sobre denuncia en su contra y llora por Jefferson Farfán: "Me dio una puñalada"

LEER MÁS
Cuto Guadalupe sorprende al hablar por primera vez sobre la liberación de su sobrino ‘Cri Cri’: “Es complicado”

Cuto Guadalupe sorprende al hablar por primera vez sobre la liberación de su sobrino ‘Cri Cri’: “Es complicado”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

LEER MÁS
'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

LEER MÁS
Janet Barboza llora al hablar de su única hija y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

Janet Barboza llora al hablar de su única hija y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

LEER MÁS
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron tras dos años de relación: conductor argentino confirma el fin del romance

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron tras dos años de relación: conductor argentino confirma el fin del romance

LEER MÁS
Cande, hija de Marcelo Tinelli, tiene curiosa reacción en vivo tras el anuncio de separación de su padre y Milett Figueroa

Cande, hija de Marcelo Tinelli, tiene curiosa reacción en vivo tras el anuncio de separación de su padre y Milett Figueroa

LEER MÁS
Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Flor Polo se quebró por culpa de su perro: "Lo podíamos haber solucionado"

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Flor Polo se quebró por culpa de su perro: "Lo podíamos haber solucionado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga figura en el ranking de alcaldes con mayor desaprobación de Sudamérica, según CB Consultoría

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 25 de septiembre: bonos oficiales para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 25 de septiembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Espectáculos

Influencer Carolina Braedt se compromete con Javier Millership: empresario millonario le pidió matrimonio en Escocia

Magaly Medina expone su ‘preocupación’ en vivo por la madre de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli: “Debe estar bien deprimida”

Cande, hija de Marcelo Tinelli, tiene curiosa reacción en vivo tras el anuncio de separación de su padre y Milett Figueroa

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga figura en el ranking de alcaldes con mayor desaprobación de Sudamérica, según CB Consultoría

PCM minimiza observaciones del JNE y rechaza acusación de falta de neutralidad tras pronunciamiento sobre Fuerza Popular

Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "La recompensa debe ir a la policía paraguaya"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota