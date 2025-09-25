Jefferson Farfán y 'Cri Cri' mantenían una excelente relación antes de que ocurra el presunto abuso en la casa del exfutbolista. Foto: Composición LR/Instagram/Youtube.

Jefferson Farfán y 'Cri Cri' mantenían una excelente relación antes de que ocurra el presunto abuso en la casa del exfutbolista. Foto: Composición LR/Instagram/Youtube.

La productora del pódcast ‘Chimichurri’, Verónica Alcántara, mostró durante el programa una supuesta carta notarial que Jefferson Farfán habría enviado a su primo Christian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’. En ello se le advierte sobre su presencia en ‘El valor de la verdad’, donde hablará acerca de la denuncia por presunto abuso ocurrida en la mansión del exfutbolista, según el avance difundido.

En el documento, que fue mostrado en el programa de YouTube y elaborado por el abogado de Farfán, se le habría exigido a ‘Cri Cri’ que no se refiera a la denuncia que pesa en su contra ni mencione a la denunciante, una joven de 19 años. Vale recordar que la grabación del programa de Beto Ortiz ya se realizó y se emitiría este domingo 28.

¿Qué pasaría si ‘Cri Cri’ no hace caso a la supuesta carta notarial de Jefferson Farfán?

Según el presunto documento mostrado por Verónica Alcántara en ‘Chimichurri’, si Christian Martínez Guadalupe habla sobre la denuncia que pesa contra él o menciona a la denunciante, sería denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, según afirmó la productora.

“El impedimento y prohibición al denunciado de brindar declaraciones y dar entrevistas en cualquier medio de comunicación nacional e internacional. (...) En caso de incumplimiento, será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia de la autoridad”, fue una parte del extenso documento que se leyó en el pódcast.

‘Cri Cri’ confesó que la madre de Jefferson Farfán cree en su inocencia

Durante el avance de ‘El valor de la verdad’, Christian Martínez Guadalupe contó que ‘Doña Charo’, madre de Jefferson Farfán, confía en su inocencia y que no tiene nada que ver con la denuncia de presunto abuso. “Mi tía Charo me dijo: ‘Hijito, yo creo en ti, tranquilo’”, contó el primo del exfutbolista, lo que podría generar una división familiar a raíz de este proceso judicial.

“Esas fueron sus palabras”, detalló ‘Cri Cri’, quien también hablará sobre la relación quebrada que hoy mantiene con Jefferson Farfán debido a los hechos suscitados.