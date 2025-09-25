HOYSuscripcion LR Focus

Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán con fuerte advertencia por intentar cancelar 'EVDLV' con ‘Cri Cri’: “Ni cristo puede impedirlo”

“Ni Cristo ni Farfán pueden impedir que salga ‘El valor de la verdad’ con Cri Cri”, expresó Beto Ortiz, retando al exfutbolista tras las amenazas de denuncia contra Christian Martínez Guadalupe. 

Tras revelarse que el abogado de la familia de Jefferson Farfán envió una carta notarial a ‘Cri Cri’ para impedir que hable de la denuncia de presunto abuso en su contra o mencione a la víctima en ‘El valor de la verdad’, Beto Ortiz reapareció. El polémico presentador confirmó en ‘Magaly TV: la firme’ que el programa sí saldrá al aire este domingo 28 de septiembre.

Lo más llamativo es que hizo el anuncio lanzándole a la ‘foquita’ una dura advertencia. “Ni la Foca Farfán, ni Sarita Colonia, ni Cristo van a impedir que salga EVDLV de Cri Cri”, sentenció el comunicador, en el avance de Magaly Medina.

PUEDES VER: Abogado de familiar de Jefferson Farfán expone en vivo chats claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

Abogado de familia de Jefferson Farfán denunciará a ‘Cri Cri’ si habla de su denuncia en ‘EVDLV’

Javier Muñoz, abogado de la familia de Jefferson Farfán, advirtió que si Christian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, se refiere a la denuncia por presunto abuso o revela detalles sobre la identidad de la agraviada durante su participación en ‘El valor de la verdad’, será denunciado penalmente por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

“El impedimento y prohibición al denunciado Cristian Antonio Martínez Guadalupe que brindar declaraciones, dar entrevistas, en cualquier medio de comunicación nacional o internacional, ya sea radial, televisivo u otro similar, así como en redes sociales sobre cualquier tema que involucre a la persona de iniciales...,en caso de incumplimiento será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, regulado en el artículo 368 del código penal”, se lee en la carta notarial.

PUEDES VER: Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Familia de Farfán exige 20 años de prisión para ‘Cri Cri’

Javier Muñoz, abogado de la familia de Jefferson Farfán, aseguró que han interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia que otorgó la libertad a Christian Martínez Guadalupe. Precisó que, de ser declarado fundado, ‘Cri Cri’ enfrentaría una condena que supera los 20 años de prisión, tal como exige la familia.

“Acá pueden suceder dos cosas: que declaren nulo el proceso o que declaren fundado nuestro recurso y se le impongan al señor los 20 años y seis meses de prisión que se están solicitando”, explicó el letrado a la periodista Kathy Sheen.

