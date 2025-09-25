Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”
Javier Muñoz aseguró que el entorno de Jefferson Farfán está muy incómodo con Cristian Martínez Guadalupe por aparecer en televisión hablando del caso de abuso y burlándose.
- Fallece Hernán Romero Berrio, destacado actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad
- Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de 'Arriba mi gente'
Tras confirmarse que Christian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, será el nuevo participante en ‘El valor de la verdad’, el abogado de la familia de Jefferson Farfán, Javier Muñoz, habló fuerte. Señaló que existe bastante incomodidad en el entorno del exfutbolista debido a que el presunto abusador “está paseando por todos los canales hablando del caso y burlándose”, declaró a la periodista Kathy Sheen.
Además, afirmó que, para la familia de la denunciante, ‘Cri Cri’ no es sospechoso, sino el autor. “Que la sentencia lo haya absuelto no quiere decir que sea inocente. La sala va a revisar la sentencia y verán en que queda. Lo que nos incomoda es la manera en que sale a hablar, mofándose, riéndose”, sostuvo.
TE RECOMENDAMOS
CONSTELACIONES FAMILIARES: Encuentra el origen de tus BLOQUEOS | ASTROMOOD
PUEDES VER: Productora de pódcast asegura que Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’
Exigen 20 años de prisión para ‘Cri Cri’
El abogado Javier Muñoz detalló que, si el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que otorgó libertad a Christian Martínez es declarado fundado, el primo de Jefferson Farfán se enfrentaría a una condena que supera los 20 años de cárcel, tal como exige la familia.
“Acá pueden suceder dos cosas: que declaren nulo el proceso o que declaren fundado nuestro recurso y se le impongan al señor los 20 años y seis meses de prisión que se están solicitando”, aclaró el jurista a Kathy Sheen.
También explicó que la denunciante se ratificó nuevamente en sus acusaciones contra ‘Cri Cri. “Mi patrocinada sigue indicando que él es el autor y ya hemos presentado la apelación. Esto va a ser reexaminado. Hay bastantes medios probatorios que no han sido tomados en cuenta”, indicó.
PUEDES VER: 'Cri Cri' revela que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, creyó en su inocencia pese a denuncia por abuso sexual
Christian Martínez Guadalupe no habría estado ebrio cuando cometió el presunto abuso
El abogado Javier Muñoz se presentó este jueves 25 en ‘Amor y fuego’ y sorprendió al asegurar que Christian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, no estaba ebrio ni drogado cuando ocurrió el presunto abuso, contradiciendo así su versión de un inicio.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
El letrado mostró como prueba un documento de un estudio realizado a ‘Cri Cri’, el cual enseño a la conductora Gigi Mitre, quien quedó en shock, ya que este hecho podría dar un giro total al caso.