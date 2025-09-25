'Cri Cri' estará este domingo en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Instagram.

'Cri Cri' estará este domingo en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Instagram.

Tras confirmarse que Christian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, será el nuevo participante en ‘El valor de la verdad’, el abogado de la familia de Jefferson Farfán, Javier Muñoz, habló fuerte. Señaló que existe bastante incomodidad en el entorno del exfutbolista debido a que el presunto abusador “está paseando por todos los canales hablando del caso y burlándose”, declaró a la periodista Kathy Sheen.

Además, afirmó que, para la familia de la denunciante, ‘Cri Cri’ no es sospechoso, sino el autor. “Que la sentencia lo haya absuelto no quiere decir que sea inocente. La sala va a revisar la sentencia y verán en que queda. Lo que nos incomoda es la manera en que sale a hablar, mofándose, riéndose”, sostuvo.

Exigen 20 años de prisión para ‘Cri Cri’

El abogado Javier Muñoz detalló que, si el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que otorgó libertad a Christian Martínez es declarado fundado, el primo de Jefferson Farfán se enfrentaría a una condena que supera los 20 años de cárcel, tal como exige la familia.

“Acá pueden suceder dos cosas: que declaren nulo el proceso o que declaren fundado nuestro recurso y se le impongan al señor los 20 años y seis meses de prisión que se están solicitando”, aclaró el jurista a Kathy Sheen.

También explicó que la denunciante se ratificó nuevamente en sus acusaciones contra ‘Cri Cri. “Mi patrocinada sigue indicando que él es el autor y ya hemos presentado la apelación. Esto va a ser reexaminado. Hay bastantes medios probatorios que no han sido tomados en cuenta”, indicó.

Christian Martínez Guadalupe no habría estado ebrio cuando cometió el presunto abuso

El abogado Javier Muñoz se presentó este jueves 25 en ‘Amor y fuego’ y sorprendió al asegurar que Christian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, no estaba ebrio ni drogado cuando ocurrió el presunto abuso, contradiciendo así su versión de un inicio.

El letrado mostró como prueba un documento de un estudio realizado a ‘Cri Cri’, el cual enseño a la conductora Gigi Mitre, quien quedó en shock, ya que este hecho podría dar un giro total al caso.