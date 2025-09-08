HOYSuscripcion LR Focus

La inesperada reacción de Paul Michael al escuchar a Pamela López decir que no puede quedar embarazada

Pamela López reveló en vivo que no puede quedar embarazada de Paul Michael, ya que está ligada tras haber tenido cuatro cesáreas que tuvo, siendo la última tan riesgosa que estuvo a punto de perder la vida. 

Pamela López y Paul Michael estuvieron presentes en el programa 'Ponte en la cola'. Foto: Composición América TV/Latina.
Pamela López y Paul Michael estuvieron presentes en el programa 'Ponte en la cola'. Foto: Composición América TV/Latina.

Pamela López confirmó que no puede volver a quedar embarazada debido a que está ligada, por lo que sería casi imposible cumplir el sueño de su novio, Paul Michael, quien deseaba ser padre por segunda vez. Durante una entrevista con ‘Ponte en la cola’, la trujillana de 38 años explicó que tuvo 4 cesáreas y que la última casi le cuesta la vida.

Las cámaras captaron la reacción del salsero de 26 años, quien mostró un rostro desencajado mientras su pareja contaba lo difícil que sería traer otro hijo al mundo. Sin embargo, al finalizar, Paul Michael sorprendió al sonreír, en lo que podría interpretarse como un gesto de nervios. 

Pamela López bromea en vivo sobre el rostro de Christian Cueva y 'celebra' que sus hijos se parezcan a ella

lr.pe

Pamela López revela que no podrá quedar embarazada de Paul Michael y el cantante reacciona en vivo

“Tú estás ligada, pero Paul Michael sueña con volver a ser papá. ¿Qué vas a hacer al respecto?”, fue la pregunta que Michelle Soifer lanzó en la secuencia del espejo de ‘Ponte en la cola’. Ante ello, Pamela López respondió con total tranquilidad, dejando en claro que es un tema ya conversado en privado con su pareja.

“Es un tema que lo hemos conversado muy a menudo con Paul. Yo estoy ligada, tengo 4 cesáreas. La última cesárea, literalmente, morí. Fue muy riesgosa para mí, y es algo que yo le explique a Paul. Y sí, efectivamente siempre me habla para tener un hijo. Yo creo que va a ser supercomplicado. Hubiese anhelado en otro momento poder haber conocido a Paul, pero es difícil, casi imposible”, señaló la trujillana.

 Pamela López lamenta no haber conocido antes a Paul Michael tras revelar que no puede tener hijos: "Es un chico joven"

lr.pe

¿Pamela López estuvo a punto de morir tras el nacimiento de su última hija?

Pamela López reveló en ‘El valor de la verdad’ que, en el 2019, durante el nacimiento de su última hija, llegó a “morir” debido a una grave complicación.

“De hecho, me morí literalmente. Nace mi hija y yo muero. Ella nació a los seis meses y fue llevada a UCI (40 días), mientras a mí me aplicaban electroshocks para reanimarme. Perdí mucha sangre. El 2019 fue un año superdifícil”, contó en el programa de Beto Ortiz.

