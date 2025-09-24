La noche del lunes 22 de septiembre, Pamela López sufrió un accidente de tránsito junto a sus hijos con Christian Cueva en la Panamericana Sur. Según se reveló en imágenes difundidas por el programa 'Habla Chino', la ahora influencer mostró cómo quedó su camioneta luego del suceso ocurrido en Ica. "No sé por qué nos está pasando todo esto", se le escucha decir. Tras esto, la también animadora de eventos se presentó en Radio Karibeña y reveló que fue víctima de extraños sucesos, dejando entrever que habría sido víctima de brujería.

En la conversación que tuvo con Leysi Suárez, Pamela López ofreció detalles inéditos de su accidente y pidió ayuda en la radio para hacerse "una limpia". "Tengo que hacerme una limpia, urgente", expresó. "¿Te están embrujando?", replicó la conductora radial, a lo que la creadora de contenido, atinó a responder: "Yo creo, yo creo".

TE RECOMENDAMOS Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD

¿Accidente de Pamela López fue producto de la brujería?

Pese al accidente que sufrió, la aún esposa de Christian Cueva no detuvo sus presentaciones y estuvo el martes 23 de septiembre en el set de Radio Karibeña. La influencer de 38 años se mostró preocupada por el accidente que sufrió y aseguró que estuvo expuesta a diversos hechos durante el viaje. "Esto es un tema serio, gracias a Dios estamos bien, mis hijos y yo. Nos pasó muchas cosas a la ida y al retorno", expresó en un primer momento.

Pamela López contó, a detalle, una serie de hechos inusuales que le pasaron en el transcurso del viaje que hizo a Ica junto a sus hijos con Christian Cueva y Paul Michael. Según contó, todo le pareció muy extraño, desde su salida para el sur de Lima hasta su regreso.

"Como que algo se trababa ahí para no viajar. Bueno, en la ida nos enterramos, perdimos la llave del carro en la arena, se nos metió un clavo, astillas y la cereza del pastel, se nos revienta la llanta del carro retornando a Lima", reveló Pamela López, quien también sorprendió con un insólito pedido en vivo.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

"Nunca me he hecho una limpieza, más bien, si alguien tiene algún contacto, una persona que me haga una limpia, necesito", acotó.