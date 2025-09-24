HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Pamela López revela que fue víctima de sucesos inusuales antes de accidente con sus hijos con Christian Cueva: "Tengo que hacerme una limpia"

¿Brujería? Pamela López sorprendió al revelar cómo se encuentra luego del accidente que sufrió con sus hijos en plena Panamericana Sur y dejó entrever que le estarían "embrujando".

Pamela López sufrió accidente con sus hijos en Ica. Foto: Composición LR/Imagen referencial
Pamela López sufrió accidente con sus hijos en Ica. Foto: Composición LR/Imagen referencial

La noche del lunes 22 de septiembre, Pamela López sufrió un accidente de tránsito junto a sus hijos con Christian Cueva en la Panamericana Sur. Según se reveló en imágenes difundidas por el programa 'Habla Chino', la ahora influencer mostró cómo quedó su camioneta luego del suceso ocurrido en Ica. "No sé por qué nos está pasando todo esto", se le escucha decir. Tras esto, la también animadora de eventos se presentó en Radio Karibeña y reveló que fue víctima de extraños sucesos, dejando entrever que habría sido víctima de brujería.

En la conversación que tuvo con Leysi Suárez, Pamela López ofreció detalles inéditos de su accidente y pidió ayuda en la radio para hacerse "una limpia". "Tengo que hacerme una limpia, urgente", expresó. "¿Te están embrujando?", replicó la conductora radial, a lo que la creadora de contenido, atinó a responder: "Yo creo, yo creo".

TE RECOMENDAMOS

Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD

¿Accidente de Pamela López fue producto de la brujería?

Pese al accidente que sufrió, la aún esposa de Christian Cueva no detuvo sus presentaciones y estuvo el martes 23 de septiembre en el set de Radio Karibeña. La influencer de 38 años se mostró preocupada por el accidente que sufrió y aseguró que estuvo expuesta a diversos hechos durante el viaje. "Esto es un tema serio, gracias a Dios estamos bien, mis hijos y yo. Nos pasó muchas cosas a la ida y al retorno", expresó en un primer momento.

Pamela López contó, a detalle, una serie de hechos inusuales que le pasaron en el transcurso del viaje que hizo a Ica junto a sus hijos con Christian Cueva y Paul Michael. Según contó, todo le pareció muy extraño, desde su salida para el sur de Lima hasta su regreso.

"Como que algo se trababa ahí para no viajar. Bueno, en la ida nos enterramos, perdimos la llave del carro en la arena, se nos metió un clavo, astillas y la cereza del pastel, se nos revienta la llanta del carro retornando a Lima", reveló Pamela López, quien también sorprendió con un insólito pedido en vivo.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

"Nunca me he hecho una limpieza, más bien, si alguien tiene algún contacto, una persona que me haga una limpia, necesito", acotó.

Notas relacionadas
Revelan imágenes inéditas del accidente que tuvo Pamela López con sus hijos con Christian Cueva en la Panamericana Sur

Revelan imágenes inéditas del accidente que tuvo Pamela López con sus hijos con Christian Cueva en la Panamericana Sur

LEER MÁS
Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

LEER MÁS
Kurt Villavicencio arremete contra Pamela López y la llama “fingida” por su participación en reportaje: "La dramática del año"

Kurt Villavicencio arremete contra Pamela López y la llama “fingida” por su participación en reportaje: "La dramática del año"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gigi Mitre enfurece contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Gigi Mitre enfurece contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

LEER MÁS
Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia en Huanta tras grave intoxicación: esto se sabe de su estado

Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia en Huanta tras grave intoxicación: esto se sabe de su estado

LEER MÁS
Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

LEER MÁS
Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

LEER MÁS
Muere Hernán Romero Berrio, destacado actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

Muere Hernán Romero Berrio, destacado actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

LEER MÁS
'Cri Cri' revela que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, creyó en su inocencia pese a denuncia por abuso sexual

'Cri Cri' revela que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, creyó en su inocencia pese a denuncia por abuso sexual

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Espectáculos

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Protagonista de película peruana ‘Nanito’ pide ayuda por los malos horarios que los cines le dieron al filme: “Por favor, asistan a las funciones”

Rafael Cardozo expone lo que realmente siente por Cachaza tras enterarse que se casará con André Bankoff

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota