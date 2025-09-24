Pamela López, madre de los hijos del futbolista Christian Cueva, vivió un tenso momento tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la Panamericana Sur. El hecho ocurrió el pasado lunes 22 de septiembre, cuando retornaba de un viaje familiar a Ica junto a sus pequeños. La noticia fue inicialmente difundida por la propia López a través de un video en redes sociales, donde expresó su preocupación y mostró el difícil momento que atravesó con sus hijos.

Ahora, imágenes reveladas en el programa 'Habla Chino' ofrecen un vistazo más claro, mostrando el estado en que quedó su camioneta tras el choque. En el material emitido por el programa televisivo se puede observar el nivel de daño que sufrió el vehículo, lo que evidencia la magnitud del accidente. Cabe precisar que no se reportaron lesiones graves.

Pamela López sufre accidente con sus hijos

El hecho ocurrió cuando la camioneta en la que se desplazaban presentó una falla mecánica que obligó a detenerse de forma urgente en medio de la carretera. Según se observa en el video viralizado en redes sociales, una de las llantas del vehículo terminó completamente destruida, lo que habría originado el incidente.

“Estoy con mis hijos aquí. Mira lo que nos ha pasado ahorita. No, no. No llego al canal. No sé por qué nos está pasando todo esto. Estamos con los bebes en plena carretera”, se le escucha decir a Pamela López con voz entrecortada, tratando de mantener la calma frente a los menores.

El clip, grabado durante la noche en un tramo oscuro y sin iluminación de la vía, muestra la angustia del momento. Uno de los pequeños le pregunta a su madre con preocupación: “¿Ahora, ma’?”, reflejando el nerviosismo que vivieron durante el incidente. Pamela, visiblemente afectada, lamentó no poder asistir al programa 'Habla Chino', donde estaba programada como invitada especial.

Pamela López se sincera sobre su ruptura con Christian Cueva

El domingo 14 de septiembre, Pamela López reapareció en la televisión con una entrevista íntima en el programa 'Día D', donde abordó los momentos más duros que vivió tras su ruptura con Christian Cueva. En el material difundido por ATV, la trujillana se mostró visiblemente afectada al recordar cómo fue blanco de críticas por salir de noche luego de que se hiciera pública la infidelidad del futbolista. “Mucha gente me juzgó por eso”, afirmó entre lágrimas.

Durante el reportaje, Pamela López se quebró al relatar cómo enfrentó el juicio público en uno de los periodos más difíciles de su vida. “Mucho dolor, ira, una mezcla de sentimientos que yo no sabía cómo canalizarlos”, confesó. “Era mi manera de no sentir dolor o que me vean bien, que no digan: 'Ay, esa cachuda'”, agregó con la voz entrecortada.