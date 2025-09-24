HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Revelan imágenes inéditas del accidente que tuvo Pamela López con sus hijos con Christian Cueva en la Panamericana Sur

En redes sociales, se viralizó un video en el cual se muestra el momento del accidente de Pamela López junto a sus pequeños hijos. Además, se mostró cómo quedó la camioneta de la influencer tras el lamentable hecho.

Pamela López sufrió accidente en la Panamericana Sur. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/YouTube
Pamela López sufrió accidente en la Panamericana Sur. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/YouTube

Pamela López, madre de los hijos del futbolista Christian Cueva, vivió un tenso momento tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la Panamericana Sur. El hecho ocurrió el pasado lunes 22 de septiembre, cuando retornaba de un viaje familiar a Ica junto a sus pequeños. La noticia fue inicialmente difundida por la propia López a través de un video en redes sociales, donde expresó su preocupación y mostró el difícil momento que atravesó con sus hijos.

Ahora, imágenes reveladas en el programa 'Habla Chino' ofrecen un vistazo más claro, mostrando el estado en que quedó su camioneta tras el choque. En el material emitido por el programa televisivo se puede observar el nivel de daño que sufrió el vehículo, lo que evidencia la magnitud del accidente. Cabe precisar que no se reportaron lesiones graves.

TE RECOMENDAMOS

Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Kurt Villavicencio arremete contra Pamela López y la llama “fingida” por su participación en reportaje: 'La dramática del año'

lr.pe

Pamela López sufre accidente con sus hijos

El hecho ocurrió cuando la camioneta en la que se desplazaban presentó una falla mecánica que obligó a detenerse de forma urgente en medio de la carretera. Según se observa en el video viralizado en redes sociales, una de las llantas del vehículo terminó completamente destruida, lo que habría originado el incidente.

“Estoy con mis hijos aquí. Mira lo que nos ha pasado ahorita. No, no. No llego al canal. No sé por qué nos está pasando todo esto. Estamos con los bebes en plena carretera”, se le escucha decir a Pamela López con voz entrecortada, tratando de mantener la calma frente a los menores.

El clip, grabado durante la noche en un tramo oscuro y sin iluminación de la vía, muestra la angustia del momento. Uno de los pequeños le pregunta a su madre con preocupación: “¿Ahora, ma’?”, reflejando el nerviosismo que vivieron durante el incidente. Pamela, visiblemente afectada, lamentó no poder asistir al programa 'Habla Chino', donde estaba programada como invitada especial.

PUEDES VER: Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: 'Siempre te voy a amar'

lr.pe

Pamela López se sincera sobre su ruptura con Christian Cueva

El domingo 14 de septiembre, Pamela López reapareció en la televisión con una entrevista íntima en el programa 'Día D', donde abordó los momentos más duros que vivió tras su ruptura con Christian Cueva. En el material difundido por ATV, la trujillana se mostró visiblemente afectada al recordar cómo fue blanco de críticas por salir de noche luego de que se hiciera pública la infidelidad del futbolista. “Mucha gente me juzgó por eso”, afirmó entre lágrimas.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Durante el reportaje, Pamela López se quebró al relatar cómo enfrentó el juicio público en uno de los periodos más difíciles de su vida. “Mucho dolor, ira, una mezcla de sentimientos que yo no sabía cómo canalizarlos”, confesó. “Era mi manera de no sentir dolor o que me vean bien, que no digan: 'Ay, esa cachuda'”, agregó con la voz entrecortada.

Notas relacionadas
Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

LEER MÁS
Kurt Villavicencio arremete contra Pamela López y la llama “fingida” por su participación en reportaje: "La dramática del año"

Kurt Villavicencio arremete contra Pamela López y la llama “fingida” por su participación en reportaje: "La dramática del año"

LEER MÁS
Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: "Siempre te voy a amar"

Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: "Siempre te voy a amar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gigi Mitre enfurece contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Gigi Mitre enfurece contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

LEER MÁS
Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

LEER MÁS
Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

LEER MÁS
Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia en Huanta tras grave intoxicación: esto se sabe de su estado

Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia en Huanta tras grave intoxicación: esto se sabe de su estado

LEER MÁS
'Cri Cri' revela que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, creyó en su inocencia pese a denuncia por abuso sexual

'Cri Cri' revela que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, creyó en su inocencia pese a denuncia por abuso sexual

LEER MÁS
Muere Hernán Romero Berrio, destacado actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

Muere Hernán Romero Berrio, destacado actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Espectáculos

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Protagonista de película peruana ‘Nanito’ pide ayuda por los malos horarios que los cines le dieron al filme: “Por favor, asistan a las funciones”

Rafael Cardozo expone lo que realmente siente por Cachaza tras enterarse que se casará con André Bankoff

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota