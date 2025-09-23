La hija del reconocido actor peruano Hernán Romero anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre a los 83 años, luego de enfrentar una prolongada enfermedad. En un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Patricia Romero Figueroa, quien también es directora de teatro, expresó el dolor de la familia por la partida del artista.

“Con mucha tristeza tengo que compartir con ustedes que mi magnífico padre nos ha dejado. Han sido días durísimos en los que ha luchado como el guerrero que siempre fue”, escribió Patricia Romero en la publicación que rápidamente generó la reacción de seguidores, colegas y figuras del medio cultural, quienes lamentaron la pérdida de uno de los grandes referentes de la actuación en el Perú.

Hija del actor Hernán Romero comparte tierno mensaje por la muerte de su padre

Patricia Romero, fruto de la relación del actor con la también actriz Martha Figueroa Benza, recordó además que en junio pasado celebraron juntos el cumpleaños número 83 de Hernán Romero. En aquella ocasión, compartió un video donde el intérprete aparece soplando las velas rodeado de sus familiares, acompañado de la frase: “Celebrando un poquito de retraso, pero celebrando los primeros 83 años”.

La triste noticia del fallecimiento, ocurrido el 23 de septiembre de 2025, conmovió a los usuarios en redes sociales, quienes enviaron mensajes de pésame y destacaron el talento y la trayectoria de Hernán Romero en el cine, el teatro y la televisión peruana. “¡Lo lamento muchísimo! Ya descansa en paz. Dejó huella con su enorme talento, un gran actor y ser humano”, comentó una usuaria en la publicación.

Asimismo, Patricia Romero aseguró que en los próximos días compartirá más información para que los seguidores del actor puedan despedirlo como se merece. “En cuanto tenga los detalles para que podamos despedirlo juntos, lo comunico por este medio. Se les quiere…”, escribió, confirmando que la memoria de su padre será honrada por familiares, amigos y el público que lo acompañó durante su extensa carrera artística.

¿Quién es el actor Hernán Romero, quien falleció a los 83 años?

Hernán Romero fue un reconocido actor que inició su carrera a los 19 años y desde entonces se formó una destacada trayectoria en el teatro, cine y televisión, participando en telenovelas como 'Simplemente María' y 'Gorrión', y películas como 'No se lo digas a nadie', 'El bien esquivo' y 'Tinta Roja'.

