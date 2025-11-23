HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

La periodista y conductora de televisión, Melissa Peschiera, compartió en Instagram un emotivo video de su ingreso al altar junto a sus seres queridos.

Melissa Peschiera se casó con Christian Bustos en una ceremonia íntima rodeada de sus familiares.
Melissa Peschiera se casó con Christian Bustos en una ceremonia íntima rodeada de sus familiares. | Foto: composición LR/IG - Melissa Peschiera

La periodista Melissa Peschiera sorprendió en sus redes sociales al anunciar su boda, rodeada de su familia y de figuras públicas de la televisión peruana. Tras varios años de noviazgo con Christian Bustos, la pareja decidió dar un paso adelante y contraer matrimonio, generando emoción y felicitaciones por parte de su entorno más cercano.

La boda de Melissa Peschiera con Christian Bustos

La conductora del programa 'Domingo al día' compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video en el que se le ve ingresar al altar, acompañada de sus seres queridos y tomada de la mano de quien sería su esposo, Christian Bustos.

Más allá de la presencia de los familiares de los recién casados, lo más llamativo del video es la participación de sus dos perros, que también forman parte de la familia de la periodista y la acompañaron durante su ingreso al altar. Este detalle, cargado de simbolismo y ternura, se destacó en la ceremonia.

Parte de esa alegría también se manifestó en los mensajes que la periodista recibió por parte de colegas de profesión y figuras públicas de la televisión peruana.

Los mensajes de felicitaciones por su reciente casamiento

La noticia de su reciente matrimonio no pasó desapercibida entre el público ni en el entorno mediático. Varios periodistas y figuras reconocidas del espectáculo peruano se pronunciaron en redes sociales para felicitar a la pareja. Entre los mensajes más destacados están los de Mávila Huertas, Gisela Valcárcel y Juliana Oxenford, quienes escribieron: “Qué hermosa se te ve, qué feliz. Felicitaciones”, “¡Felicidades, Meli! Mucha felicidad para la nueva familia” y “Bendiciones siempre”, respectivamente.

