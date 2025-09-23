HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Espectáculos

Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Alejandra Argumedo, 'influencer' que llamó "serranos, vicuñas y alpacas" a pasajeros del Metropolitano, tiene denuncias por presunto robo en una conocida tienda y por problemas con su pareja, reveló Gigi Mitre en 'Amor y fuego'.

Alejandra Argumedo lanzó insultos racistas a pasajeros del Metropolitano. Foto: Composición LR/captura/'Amor y fuego'
Alejandra Argumedo lanzó insultos racistas a pasajeros del Metropolitano. Foto: Composición LR/captura/'Amor y fuego'

Alejandra Argumedo Alegre se hizo viral en TikTok, debido a unos indignantes insultos racistas que lanzó a pasajeros en el Metropolitano. "Serranos, alpacas, vicuñas", fueron algunas de las expresiones que la también conductora de un pódcast deportivo propinó en el medio de transporte señalado. La indignación colectiva fue total y diversas figuras de la televisión salieron a pronunciarse al respecto. Gigi Mitre, conductora de 'Amor y fuego' no fue ajena a la polémica y despotricó contra la joven, asegurando, además, que tendría más de una denuncia en su contra.

"Acá tenemos el prontuario de la nórdica, de la realeza. ¡Qué horror!", expresó la presentadora de televisión peruana. Asimismo, se mostró indignada con los usuarios del Metropolitano que se encontraban alrededor de ella. "¿Por qué nadie la detuvo? ¡Nadie dijo nada!", enfatizó, mostrando su total desacuerdo con las expresiones dadas por Argumedo.

TE RECOMENDAMOS

Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Katia Condos tuvo emotivo reencuentro con Gigi y Peluchín tras 16 años y redes reaccionan: 'Fueron mi infancia'

lr.pe

Gigi Mitre y su rotundo comentario contra Alejandra Argumedo

En medio de la gran controversia desatada por los comentarios racistas de la influencer Alejandra Argumedo, Gigi Mitre expuso su total repudio contra la también comunicadora, ironizando sobre ella y llamándola "nórdica". "'Serranos, alpacas, vicuñas'", no entiendo lo que ella considera insultos (…) todos se quedaron callados. Habló la 'rubia de ojos azules', habló la 'nórdica' y así fuera una nórdica, una aristócrata...", expresó con furia la conductora de 'Amor y fuego'.

Alejandra Argumedo Alegre lanzó insultos racistas. Foto: Captura Willax.

Alejandra Argumedo Alegre lanzó insultos racistas. Foto: Captura Willax.

"Estoy impresionada, no había visto el video, solo lo había escuchado. Me encantaría ver de qué forma habla "la señora de la nobleza". ¿Cómo se llama? Hay que hacerla famosa", agregó Gigi Mitre en pleno programa en vivo.

PUEDES VER: Gigi Mitre se quiebra en vivo ante desgarrador momento protagonizado por Camilo en su concierto: 'Pobrecito'

lr.pe

Alejandra Argumedo y su lista de denuncias, según Gigi Mitre

Fiel a su estilo directo y punzante, Gigi Mitre no se quedó callada y siguió arremetiendo contra Alejandra Argumedo. Esta vez, la conductora de 46 años expuso una serie de denuncias que recaen contra la misma influencer que insultó de manera ofensiva a los pasajeros del Metropolitano. Una de las acusaciones la sindicarían como culpable de un robo fallido hace algunos años.

Gigi Mitre contra Alejandra Argumedo. Foto: Captura Willax.

Gigi Mitre contra Alejandra Argumedo. Foto: Captura Willax.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

"Acá tenemos el prontuario de la 'nórdica', de la 'realeza'. ¡Qué horror! Tengo acá las denuncias por roches con su pareja y la encontraron casi que robando hace años, en una tienda de radio Shack. Ahí está la aristócrata. Pero miren, miren…", añadía Gigi Mitre mientras mostraba las más de 3 hojas que tenía sobre las denuncias en contra de Alejandra Argumedo. "Es un joyón, es un joyón. Ridícula", sentenció.

Notas relacionadas
Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla y el productor Christian Rodríguez no renunciaron: fueron invitados a dejar ‘Arriba mi gente'

Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla y el productor Christian Rodríguez no renunciaron: fueron invitados a dejar ‘Arriba mi gente'

LEER MÁS
Katia Condos tuvo emotivo reencuentro con Gigi y Peluchín tras 16 años y redes reaccionan: "Fueron mi infancia"

Katia Condos tuvo emotivo reencuentro con Gigi y Peluchín tras 16 años y redes reaccionan: "Fueron mi infancia"

LEER MÁS
Gigi Mitre se quiebra en vivo ante desgarrador momento protagonizado por Camilo en su concierto: "Pobrecito"

Gigi Mitre se quiebra en vivo ante desgarrador momento protagonizado por Camilo en su concierto: "Pobrecito"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

Muere Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

LEER MÁS
Madre de Hugo García se pronuncia por primera vez y niega que su hijo tenga una relación con Isabella Ladera: "No lo veo (enamorado)"

Madre de Hugo García se pronuncia por primera vez y niega que su hijo tenga una relación con Isabella Ladera: "No lo veo (enamorado)"

LEER MÁS
Andrea San Martín pasa tenso momento con Jean Paul Santa María tras desatinado comentario en vivo: "Estás cometiendo un error"

Andrea San Martín pasa tenso momento con Jean Paul Santa María tras desatinado comentario en vivo: "Estás cometiendo un error"

LEER MÁS
Hija del actor Hernán Romero conmueve con sensible mensaje tras el fallecimiento de su padre: "Han sido días durísimos"

Hija del actor Hernán Romero conmueve con sensible mensaje tras el fallecimiento de su padre: "Han sido días durísimos"

LEER MÁS
Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de 'Arriba mi gente'

Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de 'Arriba mi gente'

LEER MÁS
Néstor Villanueva llora en vivo y lanza dura acusación contra Susy Díaz: "A mi padre le dio un derrame"

Néstor Villanueva llora en vivo y lanza dura acusación contra Susy Díaz: "A mi padre le dio un derrame"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Balean a Dreyner Urbina, hijo de Silverio Urbina: joven de 20 fue atacado en Puente Piedra

Daddy Yankee se rinde ante la gastronomía peruana y confiesa el verdadero motivo de su visita al país: “Aquí se come a otro nivel”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota