Alejandra Argumedo Alegre se hizo viral en TikTok, debido a unos indignantes insultos racistas que lanzó a pasajeros en el Metropolitano. "Serranos, alpacas, vicuñas", fueron algunas de las expresiones que la también conductora de un pódcast deportivo propinó en el medio de transporte señalado. La indignación colectiva fue total y diversas figuras de la televisión salieron a pronunciarse al respecto. Gigi Mitre, conductora de 'Amor y fuego' no fue ajena a la polémica y despotricó contra la joven, asegurando, además, que tendría más de una denuncia en su contra.

"Acá tenemos el prontuario de la nórdica, de la realeza. ¡Qué horror!", expresó la presentadora de televisión peruana. Asimismo, se mostró indignada con los usuarios del Metropolitano que se encontraban alrededor de ella. "¿Por qué nadie la detuvo? ¡Nadie dijo nada!", enfatizó, mostrando su total desacuerdo con las expresiones dadas por Argumedo.

TE RECOMENDAMOS Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Gigi Mitre y su rotundo comentario contra Alejandra Argumedo

En medio de la gran controversia desatada por los comentarios racistas de la influencer Alejandra Argumedo, Gigi Mitre expuso su total repudio contra la también comunicadora, ironizando sobre ella y llamándola "nórdica". "'Serranos, alpacas, vicuñas'", no entiendo lo que ella considera insultos (…) todos se quedaron callados. Habló la 'rubia de ojos azules', habló la 'nórdica' y así fuera una nórdica, una aristócrata...", expresó con furia la conductora de 'Amor y fuego'.

Alejandra Argumedo Alegre lanzó insultos racistas. Foto: Captura Willax.

"Estoy impresionada, no había visto el video, solo lo había escuchado. Me encantaría ver de qué forma habla "la señora de la nobleza". ¿Cómo se llama? Hay que hacerla famosa", agregó Gigi Mitre en pleno programa en vivo.

Alejandra Argumedo y su lista de denuncias, según Gigi Mitre

Fiel a su estilo directo y punzante, Gigi Mitre no se quedó callada y siguió arremetiendo contra Alejandra Argumedo. Esta vez, la conductora de 46 años expuso una serie de denuncias que recaen contra la misma influencer que insultó de manera ofensiva a los pasajeros del Metropolitano. Una de las acusaciones la sindicarían como culpable de un robo fallido hace algunos años.

Gigi Mitre contra Alejandra Argumedo. Foto: Captura Willax.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

"Acá tenemos el prontuario de la 'nórdica', de la 'realeza'. ¡Qué horror! Tengo acá las denuncias por roches con su pareja y la encontraron casi que robando hace años, en una tienda de radio Shack. Ahí está la aristócrata. Pero miren, miren…", añadía Gigi Mitre mientras mostraba las más de 3 hojas que tenía sobre las denuncias en contra de Alejandra Argumedo. "Es un joyón, es un joyón. Ridícula", sentenció.