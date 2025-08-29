HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Marisol aclara que su canción 'Mala amiga' no es una indirecta para Leslie Shaw: "Es para todas las que me fallaron"

Marisol, 'La Faraona', explicó en Amor y Fuego que su tema va dedicado a quienes traicionaron su confianza.

Marisol resta importancia a Leslie Shaw y aclara que su nueva canción no es una indirecta.
Marisol resta importancia a Leslie Shaw y aclara que su nueva canción no es una indirecta. | Foto: Composición LR

La intérprete de cumbia Marisol sorprendió en su reciente aparición en el programa Amor y Fuego al hablar sobre el verdadero sentido de su más reciente lanzamiento musical, titulado “Mala amiga”. Frente a las especulaciones que vinculaban la letra de la canción con Leslie Shaw, la popular “Faraona de la cumbia” fue enfática en asegurar que no se trata de un ataque personal, sino de un mensaje abierto. “No es solo para ella, es para todas las que me fallaron en algún momento”, señaló con firmeza.

Durante la entrevista, la artista recalcó que este tema es una respuesta a experiencias propias de decepción y deslealtad. Enfatizó que su objetivo no fue alimentar rivalidades en la farándula, sino conectar con miles de mujeres que en algún instante se sintieron traicionadas por alguien cercano. Con ello, Marisol buscó despejar dudas y dejar claro que “Mala amiga” no apunta hacia una persona específica, sino que refleja una situación universal que muchas pueden identificar en su día a día.

Marisol y la colaboración con Yahaira Plasencia

La cantante reveló además que decidió incluir a Yahaira Plasencia en esta versión por su disciplina, profesionalismo y versatilidad en el escenario. Según declaró, vio en ella a una artista multifacética capaz de darle un nuevo aire a un clásico de su repertorio. “Es muy trabajadora y talentosa, por eso me animé a invitarla”, comentó Marisol.

Por su parte, Yahaira confesó que aceptó la propuesta sin pensarlo dos veces. Apenas recibió el tema respondió con entusiasmo, mostrando admiración y respeto hacia la trayectoria de la “Faraona de la cumbia”. Este dúo, que unió dos estilos distintos dentro de la música tropical, ha despertado gran expectativa en el público y promete convertirse en un éxito en las plataformas digitales.

El verdadero mensaje de “Mala amiga”

Marisol subrayó que la canción no debe interpretarse como una indirecta, sino como una representación de vivencias que trascienden su historia personal. El sencillo busca dar voz a quienes atravesaron la amarga experiencia de descubrir que una amistad no era genuina. Con esta propuesta, la cantante reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes de la cumbia peruana, llevando sus letras a un plano de identificación colectiva.

