Katia Condos regresó a la pantalla chica para saludar a dos viejos compañeros de trabajo, Rodrigo González, conocido como Peluchín, y Gigi Mitre. El emotivo momento se produjo en el set de Amor y Fuego, espacio conducido por la popular dupla televisiva, y cobró relevancia porque, según la actriz y conductora, no coincidía con los presentadores en un programa en vivo desde 2010, cuando compartían cámaras en Hola a Todos. La escena provocó un aluvión de reacciones en redes sociales, donde los usuarios expresaron la nostalgia que les generó ver nuevamente a estas figuras juntas.

Este reencuentro marcó un hito en la memoria colectiva de los televidentes peruanos. Los tres personajes simbolizan una etapa dorada de la televisión nacional, en la que Hola a Todos era considerado el espacio matutino de referencia.

TE RECOMENDAMOS Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Usuarios reaccionan a reencuentro entre Katia Condos con Gigi y Peluchín

Las redes sociales se convirtieron en un termómetro de la emoción que generó la visita de Katia Condos al programa Amor y Fuego. Decenas de comentarios acompañaron la publicación del reencuentro en Instagram y TikTok.

“Cómo se les extraña juntos”, “Los veía cuando estaba chiquita” y “Ahí empezó todo”, fueron algunos de comentarios de los cibernautas. La audiencia celebró ver a las tres figuras nuevamente en un mismo set, que no se juntaban en un espacio televisivo desde el programa Hola a Todos.

¿Quién es Katia Condos?

Regina Katia Elsa Condos Seoane, conocida como Katia Condos, es una actriz y conductora peruana nacida en Lima el 15 de mayo de 1968. Con una trayectoria que abarca teatro, televisión y cine, se ha consolidado como una de las artistas más queridas del Perú. Ha participado en producciones como Asu Mare, A los 40 y Locos de Amor, además de incursionar en la conducción de espacios televisivos. Está casada con el periodista Federico Salazar desde 2008 y es madre de tres hijos.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

A pesar de los años, su visita al set de Amor y Fuego causó grata sorpresa en los conductores Peluchín y Gigi Mitre, con quienes comparte mucho más que solo una relación profesional.