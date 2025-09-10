Un sensible momento se vivió en 'Amor y fuego' hoy. Gigi Mitre, conductora del programa junto a Rodrigo González 'Peluchín', no pudo contener su emoción al ver un video del cantante Camilo, quien, en pleno concierto, compartió con sus seguidores que acababa de recibir la dolorosa noticia del fallecimiento de su perrita Malvina, su fiel compañera durante 20 años.

"Pobrecito", alcanzó a decir Gigi, visiblemente conmovida por la escena. En medio de la transmisión, Rodrigo González aprovechó para reflexionar sobre un tipo de duelo que muchas veces es invisibilizado: el profundo dolor que provoca la pérdida de un animal que ha sido parte de la familia.

Gigi Mitre se quiebra en vivo ante desgarrador momento protagonizado por Camilo en su concierto

Durante la emisión de 'Amor y fuego', Gigi Mitre reaccionó conmovida al video viral de Camilo, quien rompió en llanto en pleno concierto, tras recibir la noticia del fallecimiento de su perrita Malvina. "Se lo hubiesen dicho después del show. Pobrecito", alcanzó a decir la conductora, visiblemente afectada, mientras tomaba agua para recomponerse.

El cantante colombiano reveló que sus padres lo llamaron apenas unas horas antes del evento para informarle que Malvina, su compañera inseparable durante dos décadas, había fallecido. La perrita lo había acompañado desde su infancia y era parte fundamental de su vida familiar. La tristeza fue evidente, pero Camilo, esposo de Evaluna Montaner, decidió continuar con el espectáculo, demostrando fortaleza y conexión con su público, el cual no dudó en aplaudirle en señal de apoyo.

'Peluchín' reflexiona sobre el duelo por la pérdida de un animal

En medio de la transmisión, Rodrigo González 'Peluchín' aprovechó el momento para visibilizar un tipo de duelo que muchas veces es ignorado: el dolor por la pérdida de una mascota. "Solamente quien ha amado realmente a un animal es capaz de entender a Camilo. Es como si te dijeran que ha muerto un amigo, alguien de tu familia", expresó con firmeza. Su reflexión abrió espacio para hablar sobre el vínculo emocional que se forma con los animales, quienes acompañan momentos clave de nuestras vidas y se convierten en miembros irremplazables del hogar.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Peluchín también mencionó que en algunos países existe reconocimiento oficial del luto por la pérdida de una mascota, algo que debería normalizarse en más culturas. "Uno llega a amar a su perro o gato más que a muchos otros seres", añadió. El conductor cerró su intervención enviando fuerza a quienes atraviesan ese tipo de duelo, recordando que el amor por los animales es tan legítimo como cualquier otro.