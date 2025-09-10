HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma
San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      
Espectáculos

Gigi Mitre se quiebra en vivo ante desgarrador momento protagonizado por Camilo en su concierto: "Pobrecito"

La conductora Gigi Mitre se solidarizó con el cantante Camilo, quien recibió en plena gira la dolorosa noticia del fallecimiento de su perrita Malvina, su compañera inseparable durante 20 años.

Gigi Mitre y 'Peluchín' conducen 'Amor y fuego' vía Willax.
Gigi Mitre y 'Peluchín' conducen 'Amor y fuego' vía Willax. | Foto: composición LR/Instagram/Willax

Un sensible momento se vivió en 'Amor y fuego' hoy. Gigi Mitre, conductora del programa junto a Rodrigo González 'Peluchín', no pudo contener su emoción al ver un video del cantante Camilo, quien, en pleno concierto, compartió con sus seguidores que acababa de recibir la dolorosa noticia del fallecimiento de su perrita Malvina, su fiel compañera durante 20 años.

"Pobrecito", alcanzó a decir Gigi, visiblemente conmovida por la escena. En medio de la transmisión, Rodrigo González aprovechó para reflexionar sobre un tipo de duelo que muchas veces es invisibilizado: el profundo dolor que provoca la pérdida de un animal que ha sido parte de la familia.

PUEDES VER: Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

lr.pe

Gigi Mitre se quiebra en vivo ante desgarrador momento protagonizado por Camilo en su concierto

Durante la emisión de 'Amor y fuego', Gigi Mitre reaccionó conmovida al video viral de Camilo, quien rompió en llanto en pleno concierto, tras recibir la noticia del fallecimiento de su perrita Malvina. "Se lo hubiesen dicho después del show. Pobrecito", alcanzó a decir la conductora, visiblemente afectada, mientras tomaba agua para recomponerse.

El cantante colombiano reveló que sus padres lo llamaron apenas unas horas antes del evento para informarle que Malvina, su compañera inseparable durante dos décadas, había fallecido. La perrita lo había acompañado desde su infancia y era parte fundamental de su vida familiar. La tristeza fue evidente, pero Camilo, esposo de Evaluna Montaner, decidió continuar con el espectáculo, demostrando fortaleza y conexión con su público, el cual no dudó en aplaudirle en señal de apoyo.

PUEDES VER: "Si no es peruano, no como ceviche": Prince Royce recuerda su vínculo con Lima antes de su concierto en Arena 1

lr.pe

'Peluchín' reflexiona sobre el duelo por la pérdida de un animal

En medio de la transmisión, Rodrigo González 'Peluchín' aprovechó el momento para visibilizar un tipo de duelo que muchas veces es ignorado: el dolor por la pérdida de una mascota. "Solamente quien ha amado realmente a un animal es capaz de entender a Camilo. Es como si te dijeran que ha muerto un amigo, alguien de tu familia", expresó con firmeza. Su reflexión abrió espacio para hablar sobre el vínculo emocional que se forma con los animales, quienes acompañan momentos clave de nuestras vidas y se convierten en miembros irremplazables del hogar.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Peluchín también mencionó que en algunos países existe reconocimiento oficial del luto por la pérdida de una mascota, algo que debería normalizarse en más culturas. "Uno llega a amar a su perro o gato más que a muchos otros seres", añadió. El conductor cerró su intervención enviando fuerza a quienes atraviesan ese tipo de duelo, recordando que el amor por los animales es tan legítimo como cualquier otro.

Notas relacionadas
Esposa de Francisco García, hijo de Eva Ayllón, sigue con denuncia a Natalia Málaga: Fiscalía pide cárcel para exvoleybolista

Esposa de Francisco García, hijo de Eva Ayllón, sigue con denuncia a Natalia Málaga: Fiscalía pide cárcel para exvoleybolista

LEER MÁS
Pamela Franco destapa la verdad detrás de su relación con Christian Cueva: "Tratando de superar cosas y sanar"

Pamela Franco destapa la verdad detrás de su relación con Christian Cueva: "Tratando de superar cosas y sanar"

LEER MÁS
Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nathaly Julca, voz de los ampays, renuncia definitivamente a 'Magaly TV, la firme' y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

Nathaly Julca, voz de los ampays, renuncia definitivamente a 'Magaly TV, la firme' y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

LEER MÁS
Fue chica reality de 'Esto es guerra', estuvo vinculada con Jefferson Farfán y ahora presume vida llena de lujos en Europa

Fue chica reality de 'Esto es guerra', estuvo vinculada con Jefferson Farfán y ahora presume vida llena de lujos en Europa

LEER MÁS
Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

LEER MÁS
Revelan que Christian Cueva quiso darle consuelo a Pamela Franco tras infidelidad de Christian Domínguez: "Qué pena lo que le han hecho"

Revelan que Christian Cueva quiso darle consuelo a Pamela Franco tras infidelidad de Christian Domínguez: "Qué pena lo que le han hecho"

LEER MÁS
Magaly Medina consternada al ver los videos de Daniel Lazo en aparente estado de ebriedad: "Qué pena me da"

Magaly Medina consternada al ver los videos de Daniel Lazo en aparente estado de ebriedad: "Qué pena me da"

LEER MÁS
Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Espectáculos

Nathaly Julca, voz de los ampays de 'Magaly TV, la firme', confirma su renuncia y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

Tiktoker critica a Magaly Medina tras ofender a Susana Alvarado: "Vergüenza es lavarle la cara a los políticos"

Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota