Espectáculos

Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

¡Giro radical en caso 'Cri Cri'! En 'América hoy' expusieron el fallo judicial que dejó en libertad a primo de Jefferson Farfán tras 11 meses en prisión y lo cambiaría todo.

Cristian Martínez Guadalupe fue puesto en libertad. Foto: Composición LR/Captura/ATV
Cristian Martínez Guadalupe fue puesto en libertad. Foto: Composición LR/Captura/ATV

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, fue liberado por orden del Poder Judicial tras casi un año de prisión preventiva. El caso, que generó gran cobertura mediática desde su inicio, estuvo relacionado con una denuncia por abuso sexual en la vivienda del exseleccionado nacional.

La resolución, difundida por el programa ‘América hoy’, reveló que, si bien el tribunal acreditó que se cometió el delito de abuso sexual, no halló pruebas determinantes que confirmen que Martínez Guadalupe fue el agresor. La falta de evidencia directa llevó a su inmediata liberación desde el penal de San Juan de Lurigancho.

PUEDES VER: 'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: 'Es muy doloroso'

lr.pe

Este es fallo que permitió la liberación de 'Cri Cri'

El documento judicial presentado por el programa matutino ‘América hoy’ detalla los argumentos clave que sustentaron la decisión del Poder Judicial tras dejar en libertad a 'Cri Cri'. En el, se señala textualmente que “subsiste una duda razonable, insuperable sobre la identidad del autor”, lo cual fue determinante para otorgar la libertad al familiar de Jefferson Farfán.

Fallo de Poder Judicial sobre 'Cri Cri'. Foto: Captura 'América hoy'

Fallo de Poder Judicial sobre 'Cri Cri'. Foto: Captura 'América hoy'

La denuncia, interpuesta por una joven de 19 años, indicaba que el presunto abuso habría ocurrido dentro de la casa del exfutbolista. Aunque los peritajes confirmaron la existencia del delito, las pruebas forenses y científicas no lograron vincular directamente a Cristian Martínez Guadalupe. Según el fallo, no se encontraron rastros de ADN, huellas dactilares ni otros indicios biológicos que lo relacionen con el hecho.

PUEDES VER: Jefferson Farfán celebra victoria de su hijo tras pedido de Melissa Klug de apoyarlo en el fútbol: 'Bien ganado'

lr.pe

Primeras palabras de primo de Jefferson Farfán tras quedar en libertad

Tras conocerse su liberación, Cristian Martínez Guadalupe brindó declaraciones al programa de entrevistas ‘Día D’, donde se refirió por primera vez a la posibilidad de que la parte denunciante apele el fallo judicial. “Es un tema que yo he escuchado ahora, que va a haber una apelación; pero como en las matemáticas, cuánto es dos más dos: es cuatro. ¿De dónde van a encontrar tres o cinco?”, expresó.

Durante la entrevista, ‘Cri Cri’ enfatizó en la ausencia total de pruebas materiales que lo incriminen. “¿Qué quieren apelar, qué van a encontrar? Va a ser el mismo resultado: cero espermatozoides, cero huellas, cero ADN”, recalcó.

