Espectáculos

Abogado de 'Cri Cri' muestra imágenes del día del abuso sexual en casa de Jefferson Farfán

En el programa 'Ponte en la cola', se difundieron fotos exclusivas por las que liberaron a 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán. Las instantáneas corresponden al día del abuso sexual ocurrido en la casa de la 'Foquita'. 

'Cri Cri', primo de Farfán, salió libre luego de 11 meses. Foto: Composición LR/Captura/Latina
'Cri Cri', primo de Farfán, salió libre luego de 11 meses. Foto: Composición LR/Captura/Latina

La polémica en torno al caso de 'Cri Cri', nombre con el que se conoce a Cristian Martínez Guadalupe, vuelve a cobrar fuerza tras la difusión de nuevas imágenes por parte de su abogado. El material audiovisual fue captado el mismo día en que ocurrió el abuso sexual a una joven de 19 años, dentro de la casa de Jefferson Farfán.

Fue en el programa ‘Ponte en la cola’ donde Eduardo Medina, abogado de 'Cri Cri', presentó en exclusiva fotografías que, según su testimonio, confirman que su defendido se encontraba en un estado de ebriedad que le habría impedido cometer el delito. "Él, lo que señala en el juicio, es que tenía consciencia por momentos, se le iba la consciencia por momentos, ahí es donde el personal de la orquesta le toma fotos”, expresó el letrado.

PUEDES VER: Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

lr.pe

Evidencia visual sobre lo ocurrido en la casa de Jefferson Farfán

Las imágenes difundidas en televisión revelan a ‘Cri Cri’ saliendo de una discoteca poco antes del presunto delito. Según el abogado, los registros muestran que Cristian Martínez Guadalupe apenas podía mantenerse en pie, lo cual habría sido registrado por miembros de la orquesta que lo acompañaban esa noche.

“Ese es el momento donde él sale de la discoteca, felizmente estaba grabado porque nadie lo puede sostener, ni él mismo (...) Ahí es donde él ya no se puede sostener y se sienta en la escalera, se queda ahí”, relata Eduardo Medina, quien subrayó que su defendido fue auxiliado por el personal de seguridad y por la misma víctima, quienes lo ayudaron a ingresar a su habitación.

La defensa argumenta que la línea de tiempo entre su ingreso al cuarto y el momento del abuso sexual no permite sostener que haya sido el autor del delito.

PUEDES VER: 'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: 'Es muy doloroso'

lr.pe

‘Cri Cri’ fue trasladado a su habitación por seguridad

Otra de las pruebas clave presentadas por el abogado de ‘Cri Cri’ es una secuencia de imágenes que muestran el momento exacto en que el primo de Jefferson Farfán es llevado a su habitación por uno de los agentes de seguridad de la vivienda. Según Medina, esto ocurrió debido al alto nivel de alcohol que Martínez Guadalupe había ingerido esa noche.

“Está ahí el de seguridad de la casa que lo lleva en brazos para dejarlo en su cuarto (...) A él lo dejan a una determinada hora, luego de aproximadamente unos 8 a 10 minutos, en teoría pasó todo. Una persona que no se podía sostener, ¿cómo es que en tan poquito tiempo ha podido llevarse una escalera de casi 50 metros en zigzag, y poder abusar?, sostener una relación de ese tipo y luego bajar con la misma velocidad", cuestionó el abogado durante su exposición en televisión.

