Cuto Guadalupe sorprende al hablar por primera vez sobre la liberación de su sobrino ‘Cri Cri’: “Es complicado”
“Estás entre la espada y la pared”, confesó el exfutbolista Luis Guadalupe cuando las cámaras le preguntaron sobre cuál es su postura ante la situación de Christian Martínez, ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán.
Luis ‘Cuto’ Guadalupe se pronunció por primera vez sobre la liberación de su sobrino Christian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán y acusado de presunto abuso. El exfutbolista fue abordado por las cámaras de ‘Amor y fuego’ y reconoció que se trata de un tema difícil, pues involucra a dos de las personas que más estima (‘Cri Cri’ y Farfán).
Sin embargo, señaló que si Martínez salió en libertad, es porque no habría pruebas que lo involucran. “Como familia siempre son temas muy sensibles, pero para mí es complicado, para la familia en sí, pero si la justicia ha decidido darle libertad, habrá motivos”, declaró ‘Cuto’ durante el concierto de los Hermanos Yaipén.
¿‘Cuto’ Guadalupe está a favor de ‘Cri Cri’ o de Jefferson Farfán?
Cuando el reportero de ‘Amor y fuego’ le preguntó a Luis ‘Cuto’ Guadalupe sobre la situación legal del primo de Jefferson Farfán y cuál era su postura, el exfutbolista se sinceró y admitió que no es nada sencillo. “Son temas delicados que uno como familia nos cuesta mucho, estás entre la espada y la pared”, señaló el también empresario culinario.
Además, ‘Cuto’ expresó públicamente su felicidad de Cecilia Guadalupe, madre de Christian Martínez, quien luchó por la libertad de su hijo. “Claro, yo comparto la alegría de la familia en general. Yo nunca voy a estar en una situación, tú sabes muy bien, a veces pasan cosas, nadie sabe lo de nadie y para uno es complicado opinar de esos temas”, sentenció.
‘Cuto’ Guadalupe confiesa que se reconcilió con Jefferson Farfán tras 8 años
Durante una entrevista con el pódcast ‘Hazme el A-guante’, Luis ‘Cuto’ Guadalupe confesó que se amistó con Jefferson Farfán tras estar 8 años distanciados. Agradeció a ambas familias por contribuir a que esta reconciliación fuera posible.
"Gracias a Dios llegó ese momento en el que pudimos conversar, mi hermano estaba presente, mi mamá, Jefferson, que fue a la casa. Fue una alegría para toda la familia (...) él (Jefferson Farfán) reconoció su falta y nosotros como familia pudimos conversar y dejar ese tema en el pasado", explicó.