Espectáculos

Darinka Ramírez se pronuncia tras reencuentro de Farfán con su hija después de cinco meses: “No sé cuando la volverá a ver”

Darinka Ramírez, madre de la niña, revela detalles del esperado reencuentro con Jefferson Farfán tras cinco meses.

Darinka Ramírez habla del encuentro de su hija con Jefferson Farfán. Foto:Composición LR/Captura.
Darinka Ramírez habla del encuentro de su hija con Jefferson Farfán. Foto:Composición LR/Captura.

El reciente reencuentro entre Jefferson Farfán y su hija, luego de más de cinco meses sin contacto, vuelve a poner en el centro de la atención a Darinka Ramírez. La madre de la menor decidió romper el silencio y, en una entrevista televisiva con ‘Magaly TV’, relató cómo se desarrolló este esperado encuentro que generó gran expectativa en la opinión pública.

Ramírez reveló que permitió que la ‘Foquita’ compartiera unas horas con la niña, siempre bajo el cuidado de una persona de confianza. Sin embargo, también confesó que desconoce cuándo se repetirá esta situación, dejando entrever la falta de claridad en torno al vínculo entre el exfutbolista y su hija.

lr.pe

Darinka Ramírez revela acerca del encuentro de su hija y Jefferson Farfán tras varios meses de separación

Magaly Medina no dejó pasar por alto el reencuentro entre Jefferson Farfán y su hija, y en su programa compartió imágenes exclusivas de este momento. La conductora resaltó que lo más importante es que la menor pueda disfrutar del cariño de ambos padres sin conflictos de por medio, subrayando la relevancia de priorizar el bienestar de la niña.

Según contó, toda la comunicación con Farfán se maneja exclusivamente a través de abogados, lo que impidió incluso un intercambio de palabras durante la entrega. Ante este panorama, Darinka remarcó la necesidad de establecer un régimen de visitas formal que brinde estabilidad y seguridad tanto a la menor como a su entorno familiar.

Además, Medina recordó que Farfán estuvo presente en etapas clave como el embarazo y los primeros meses de vida de su hija, motivo por el cual considera justo que la pequeña crezca con el amor de su madre y también con la cercanía de su padre. Para la periodista, el verdadero enfoque debe estar en la estabilidad emocional de la menor.

