Primo de Jefferson Farfán, ‘Cri Cri’, queda en libertad tras ser denunciado por presunto abuso sexual

Christian Martínez Guadalupe pasó casi un año en el penal de Lurigancho tras ser denunciado de presunto abuso sexual contra una joven de 19 años en la casa de Jefferson Farfán

Primo de Jefferson Farfán salió de la cárcel, pero decisión podría ser apelada. Foto: composición LR/Magaly TV/Instagram
Primo de Jefferson Farfán salió de la cárcel, pero decisión podría ser apelada. Foto: composición LR/Magaly TV/Instagram

Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, salió del penal de Lurigancho, donde cumplía prisión preventiva desde septiembre del año pasado tras ser denunciado por presunto abuso sexual contra una joven de 19 años.

“La justicia me está dando la razón porque están los exámenes que arrojan todo a favor de mi hijo. Desde el ministerio salió a favor de él. Después de 11 meses y 6 días es un alivio. Se hizo justicia que era lo que se quería y ahora hay que saber el por qué la chica procedió de esa manera, nada más”, declaró en exclusiva a ‘Amor y fuego’ su madre, Cecilia Guadalupe, horas antes de que su recupere su libertad.

lr.pe

Madre de ‘Cri cri’ declaró sobre la libertad de su hijo

Cecilia Guadalupe se mostró tranquila tras la liberación de Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri cri’, quien pasó casi un año en prisión. La madre aseguró que siempre confió en la liberación de su hijo y por ello luchó incansablemente por su libertad.

“Yo luché (para sacarlo de prisión) y dije eso porque sabía la verdad, él me lo había contado. Cumplí con mi palabra, le dije que lo iba a sacar, y lo he sacado. Todas las pruebas las tenemos ahí”, aclaró a ‘Amor y fuego’.

lr.pe

Jefferson Farfán borró sus fotos junto a su primo ‘Cri Cri’ tras denuncia

Jefferson Farfán nunca ocultó el cariño y la cercanía que mantenía con su primo ‘Cri cri’ antes de que surgiera la denuncia por presunto abuso sexual. El exfutbolista colaboró con la justicia entregando a las autoridades las grabaciones de las cámaras de seguridad de su vivienda, lugar donde habrían ocurrido los hechos.

Además, según informó el programa de Magaly Medina, ‘la foquita’ decidió eliminar de sus redes sociales todas sus fotos en las que aparecía junto a su familiar.  

"Jefferson Farfán no solo ha limitado los comentarios en sus redes sociales, sino que ha sacado muchas de las fotografías que tenían juntos en su cuenta oficial de Instagram. Por ejemplo, esa foto que fue tomada en la casa de La Planicie. 'Cri Cri' solía aparecer en muchas fotos con su primo y Jefferson las tenía en su red social, pero ya no se encuentran. Han sido desaparecidas u ocultadas de su red social y eso es un indicativo de que esa amistad, esa hermandad que mantenían, está rota, destruida", compartió la conductora en septiembre del año pasado.

