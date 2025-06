Madre de 'Cri Cri' cuenta que mantiene cercanía con Doña Charo pese a denuncia contra su hijo: “Tú eres mi hermana”

En medio de la delicada situación judicial que enfrenta su hijo, Cristian Martínez, conocido como 'Cri Cri', la madre del acusado, Cecilia Guadalupe, ha revelado que no ha perdido el contacto con su hermana, doña Charo, madre de Jefferson Farfán. A pesar de las restricciones legales que le impiden acercarse a la denunciante ni a la casa de su hermana, la madre de 'Cri Cri' aseguró que ambas siguen cuidando juntas a la abuela del exfutbolista.

Las declaraciones se dieron durante su participación en el podcast ‘Chimu Churri’, donde Cecilia Guadalupe habló por primera vez de manera pública sobre el proceso que involucra a su hijo, quien permanece en prisión preventiva. Según relató, su hermana Charo —la mamá de Jefferson Farfán— se opuso a las medidas impuestas por el entorno legal del exdeportista.

Madre de 'Cri Cri' revela reuniones con Doña Charo

La madre de 'Cri Cri' explicó que la defensa de Jefferson Farfán solicitó que se le prohíba el acceso tanto a la joven denunciante como al domicilio de doña Charo, con el fin de no interferir en el proceso judicial. No obstante, Cecilia Guadalupe relató que su hermana reaccionó en contra de esta medida, priorizando el cuidado compartido de su madre anciana. "Mi hermana se molestó, dijo: 'No, tú eres mi hermana, tenemos que ver a mi mamá las dos'. Tenemos una relación normal", expresó la tía de Farfán, dejando en claro que, pese al escándalo, su comunicación no se ha quebrado.

Las reuniones entre ambas se han mantenido principalmente por temas familiares, como el estado de salud de su madre. Aunque la relación entre Jefferson Farfán y 'Cri Cri' está completamente rota, el vínculo entre las hermanas parece mantenerse en pie, bajo un trato respetuoso y constante.

Cecilia Guadalupe defiende a su hijo 'Cri Cri'

La madre de 'Cri Cri' aprovechó para reafirmar su postura frente a la acusación por abuso sexual que enfrenta su hijo, quien cumple actualmente seis meses adicionales de prisión preventiva. Cecilia Guadalupe insistió en que confía plenamente en la inocencia de Cristian Martínez y lamentó el impacto mediático del caso en su familia. Además, en una intervención del conductor del podcast, Christian Bayro, se recordó una frase anterior de Cecilia que ella misma confirmó en vivo: "Tengo una buena relación con mi hermana, sabemos cómo criamos a nuestros hijos".