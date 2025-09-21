Néstor Villanueva dejó a más de uno impactado tras su participación en 'El valor de la verdad'. El cantante reveló que en una ocasión fue contactado a través de sus redes sociales para recibir un pago de S/5.000 por presentarse en un cumpleaños. Sin embargo, lo que parecía ser un show común terminó con una insólita condición que lo sorprendió.

“Me escriben a mis redes para contratarme para una fecha x, donde la temática iba a ser en bóxer (…) a los dos días me dice: ‘ojo, tú también tienes que estar en bóxer’. No, no hay forma, no lo acepté, no lo tomé”, confesó el exesposo de Flor Polo, dejando en claro que rechazó la propuesta para evitar problemas y proteger su imagen pública.

Néstor Villanueva cuenta curioso episodio en el que le ofrecieron S/5.000 por cantar en cumpleaños

El cantante de cumbia aseguró que la extraña propuesta lo hizo pensar que podía tratarse de un intento de “sembrarlo” para luego filtrar imágenes en los medios de comunicación. “Yo pienso que más lo hacían con el fin de sembrarme o hacerme caer y mostrar a la prensa de que supuestamente yo iba a hacer esto”, relató.

Además, el cumbiambero reveló que no fue la única vez que recibió ofertas fuera de lo común. Según contó, en varias oportunidades lo contactaron para participar en supuestas fiestas privadas o “privaditos” a cambio de dinero. “Varias personas me han escrito que me quieren contratar para un evento (…) y después me ofrecen dinero para salir y conocernos”, detalló.

Ante estas declaraciones, Beto Ortiz, conductor del programa, reaccionó sorprendido y comentó que el cantante podría estar algo “paranoico” por pensar que intentaban exponerlo. Sin embargo, Néstor Villanueva reiteró que prefirió evitar cualquier tipo de riesgo y mantenerse al margen de situaciones que pudieran perjudicarlo.