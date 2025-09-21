HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

'El valor de la verdad' en vivo hoy con Néstor Villanueva: canal, hora y dónde ver el programa

Hoy 21 de septiembre, el cantante Néstor Villanueva se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para revelar aspectos de su vida personal, su relación con Florcita Polo y los difíciles momentos que vive con sus hijos.

Néstor Villanueva contará sobre su relación con Flor Polo y más. Foto: composición LR/difusión/Panamericana
Néstor Villanueva contará sobre su relación con Flor Polo y más. Foto: composición LR/difusión/Panamericana

Hoy domingo 21 de septiembre se estrena una nueva edición de 'El valor de la verdad' con Néstor Villanueva como protagonista en el temido sillón rojo. El programa, conducido por Beto Ortiz, será transmitido en vivo por Panamericana Televisión desde las 10:00 p.m. en su horario habitual.

El exesposo de Florcita Polo afrontará preguntas sobre su vida personal, profesional y sus polémicas más mediáticas. En un adelanto del programa, el cantante reveló conmovido que sus hijos “prefieren no verlo” y expresó el dolor que sintió cuando su hijo mayor declaró en Cámara Gesell sobre presuntos abusos. “A mí me dolió mucho cuando mi hijo mayor declaró en Cámara Gesell supuestos daños que yo les he hecho”, aseguró.

¿Quién es Néstor Villanueva, el exesposo de Flor Polo y próximo invitado de 'El valor de la verdad'?

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad en vivo' hoy con Néstor Villanueva?

El programa se transmitirá hoy domingo 21 de septiembre a partir de las 10:00 p.m. (hora de Perú), en vivo y en señal abierta a través de Panamericana Televisión. Esta es la franja horaria habitual del espacio conducido por Beto Ortiz, que cada fin de semana capta la atención de miles de televidentes por sus reveladoras entrevistas.

  • 'El valor de la verdad' con Néstor Villanueva: Perú, Colombia, Ecuador a las 10:00 p. m.
  • 'El valor de la verdad' con Néstor Villanueva: Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay a las 11:00 p. m.
  • 'El valor de la verdad' con Néstor Villanueva: Argentina, Uruguay, Brasil a las 12:00 a. m. (medianoche)

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: 'En algunos momentos no la puedo combatir'

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo?

Los seguidores del reality podrán sintonizar 'El valor de la verdad' en Panamericana Televisión (canal 5) en señal abierta en todo el país. También está disponible en las principales operadoras de cable como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Win TV.

Además, para quienes prefieran verlo en línea o se encuentren fuera del país, el programa estará disponible en la plataforma online de Panamericana TV desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Asimismo, los episodios podrán seguirse a través del canal oficial de YouTube de El valor de la verdad, lo que garantiza que nadie se pierda las confesiones de Néstor Villanueva.

¿Qué preguntas responderá Néstor Villanueva en 'El valor de la verdad' en vivo?

Aunque la producción no ha revelado el listado completo de preguntas, los avances mostraron momentos de gran emotividad. El cantante Néstor Villanueva se quebró al hablar de sus hijos, con quienes mantiene una relación distante tras su divorcio con Florcita Polo. “Me es fuerte, me es difícil, duro, no poder ver a mis hijos y no poder abrazarlos”, expresó visiblemente afectado.

Cabe recordar que Villanueva fue sentenciado a 1 año, 9 meses y 7 días de prisión suspendida por violencia contra su menor hijo, según determinó el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima el pasado 20 de agosto. Estos temas, junto con episodios poco conocidos de su carrera artística y su entorno familiar, serán parte de las revelaciones que el público podrá conocer esta noche en 'El valor de la verdad'.

