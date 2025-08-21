HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Florcita Polo manda fuerte mensaje tras sentencia de prisión suspendida contra Néstor Villanueva: "Por la tranquilidad de mis hijos"

La hija de Susy Díaz habló luego del fallo judicial contra su expareja Néstor Villanueva y dejó en claro cuál es su mayor preocupación en medio del proceso.

Florcita Polo tiene 2 hijos con Néstor Villanueva. Foto: composición LR/difusión/América TV
Florcita Polo tiene 2 hijos con Néstor Villanueva. Foto: composición LR/difusión/América TV

Florcita Polo reapareció en televisión para pronunciarse tras la sentencia de prisión suspendida dictada contra su expareja, el cantante Néstor Villanueva, por el delito de violencia contra su menor hijo. El Poder Judicial condenó al artista a 1 año, 9 meses y 7 días de prisión suspendida, además del pago de una reparación civil de 3.000 soles.

La hija de Susy Díaz aseguró sentirse aliviada por la decisión judicial y reafirmó que su accionar legal estuvo motivado únicamente por el bienestar de sus hijos. “En realidad estoy tranquila, estoy tranquila, estoy bien. (…) Cómo tiene que ser, por la tranquilidad y bienestar de mis hijos, prefiero no hablar y mantenerme al margen”, declaró en 'América hoy'.

PUEDES VER: El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

lr.pe

Florcita lanza mensaje tras sentencia de Néstor Villanueva por agresiones a su hijo

La influencer destacó que la prioridad en su vida son sus pequeños, a quienes busca proteger de cualquier circunstancia negativa. “Cualquier cosa, si quieren saber lo que sucedió, ya les comentará mi abogado. Prefiero mantenerme al margen de todo, porque yo quiero seguir motivando, sacando adelante a mis pequeños y quiero que ellos sigan alegres y felices como lo son hasta el momento. Entonces, ahí tienen a su mamá fuerte, alegre y feliz, que siempre les va a alegrar la vida a pesar de las cosas que pueden pasar en el camino”, sostuvo.

Florcita Polo recalcó que está en su derecho de actuar legalmente en defensa de sus hijos: “Estoy en todo mi derecho, como muchas personas que están pasando por lo mismo”, agregó. La conductora aseguró que la sentencia le brinda tranquilidad, ya que Néstor Villanueva deberá cumplir medidas restrictivas que eviten un contacto directo con su hijo.

El fallo judicial también establece que el cantante no podrá acercarse al menor, tendrá que someterse a un tratamiento psicológico para controlar su agresividad y realizar 91 días de servicio comunitario. En caso de incumplir estas medidas, la condena pasará a ser efectiva y Villanueva sería recluido en un penal.

PUEDES VER: Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: 'La pareja hace que uno no esté cerca'

lr.pe

Abogado de Flor Polo aclara situación de Néstor Villanueva tras sentencia

El abogado de Florcita, Israel Castillo, explicó los alcances de la sentencia y la situación legal del cantante. Según detalló, Néstor Villanueva optó por la figura de conclusión anticipada al admitir los hechos durante el proceso judicial. “Ya viéndose con las pruebas encima (…) optó por el camino de la conclusión anticipada. Como es una pena menor, se ha hecho la conversión de la pena”, precisó.

En ese sentido, el letrado indicó que la expareja de Flor Polo tiene un plazo de cinco días para presentarse ante el INPE, donde se definirá en qué lugar deberá realizar sus jornadas de trabajo comunitario. Además, recordó que el incumplimiento de esta disposición podría conllevar a que la condena suspendida se transforme en una prisión efectiva.

