¿Qué preguntas responderá Néstor Villanueva en 'El valor de la verdad'?

'El valor de la verdad' con Néstor Villanueva será transmitido vía Panamericana Televisión y YouTube. | Foto: captura YouTube/El valor de la verdad

Este domingo 21 de octubre, Néstor Villanueva se enfrentará al sillón rojo de 'El valor de la verdad', en una edición que promete revelar los episodios más complejos de su vida personal y familiar. El cantante, exesposo de Flor Polo, hija de Susy Díaz, llega al programa conducido por Beto Ortiz en medio de una sentencia judicial por agresión, una ruptura mediática y un vínculo fracturado con sus hijos.

La expectativa crece por las preguntas que responderá Néstor Villanueva en 'El valor de la verdad' en vivo y las verdades que decidirá contar ante millones de televidentes para llevarse el premio monetario del espacio de Panamericana Televisión.

¿Qué preguntas responder Néstor Villanueva en 'El valor de la verdad'?

El programa de Beto Ortiz abordará este domingo 21 de septiembre temas sensibles que han marcado la vida pública de Néstor Villanueva. Desde su rol como padre hasta su situación económica, pasando por su relación con Flor Polo y los conflictos legales que lo rodean.

El cantante, quien este año se lanzó con su propia orquesta, deberá responder si sus hijos le temen, si puede comunicarse con ellos, si cumple con la manutención y si cree que verán el programa. También se le consultará sobre su vínculo con la familia de Flor y sobre episodios de violencia que han sido denunciados públicamente.

Las confesiones más duras de Néstor Villanueva, exesposo de Flor Polo

Durante el adelanto del programa, Néstor Villanueva se mostró afectado al hablar de sus hijos. Entre lágrimas, confesó que no puede verlos ni comunicarse con ellos, y que el proceso judicial lo ha dejado devastado. "Me los quitaron de la noche a la mañana", expresó con la voz quebrada. La entrevista también revelará cómo vivió la declaración de su hijo mayor en cámara Gesell, donde se le acusa de agresión. El artista asegura que sigue orando por ellos y que los ama profundamente, pese a la distancia impuesta por la justicia.

El programa también tocará el impacto que ha tenido esta situación en su carrera y en su salud emocional. Villanueva ha sido presentado como "un hombre arruinado que lo perdió todo", y se espera que responda a la versión que se conoce públicamente sobre el caso.