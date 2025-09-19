HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bus del Metropolitano atropella a peatón
Bus del Metropolitano atropella a peatón     Bus del Metropolitano atropella a peatón     Bus del Metropolitano atropella a peatón     
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza      JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza      JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza     
Espectáculos

¿Quién es Néstor Villanueva, invitado de 'El valor de la verdad'?

El cantante de cumbia expondrá en ‘El valor de la verdad’ los momentos más duros de su vida, desde su matrimonio con Flor Polo hasta la dolorosa distancia con sus hijos. Está es su historia.

Néstor Villanueva lo cuenta todo en 'El valor de la verdad'. Foto: composición LR/difusión/Panamericana
Néstor Villanueva lo cuenta todo en 'El valor de la verdad'. Foto: composición LR/difusión/Panamericana

El cantante de cumbia y expareja de Flor Polo, Néstor Villanueva, regresa a la televisión en el programa ‘El valor de la verdad’, este domingo 21 de septiembre. El artista, recordado por su trayectoria musical y sus mediáticas apariciones, contará detalles íntimos de su vida, su carrera artística y su complicada relación con la hija de Susy Díaz.

El episodio promete ser uno de los más tensos y reveladores, pues Néstor Villanueva abordará temas de paternidad, denuncias legales, acusaciones de infidelidad y la crisis que lo llevó a ser presentado como “un hombre arruinado que lo perdió todo”.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: Néstor Villanueva se confiesa sobre el vínculo con sus hijos tras sentencia por agresión: 'Prefieren no verme'

lr.pe

¿Quién es Néstor Villanueva?: Sus inicios en la música

Néstor Villanueva inició su camino artístico en Chancay, cantando en el coro de la parroquia de su barrio. Su primera aparición pública fue en 1994 durante una verbena, donde, según contó en un pódcast, llegó a cantar a cambio de “una gaseosa y una galleta”. Con esfuerzo y dedicación, en 1998 viajó a Lima en busca de oportunidades y, con el tiempo, recorrió diferentes ciudades como Iquitos, Chiclayo, Pucallpa y Juanjuí, siempre impulsado por la música.

Además, el cantante perteneció a Caña Brava en 2024, pero a inicios de 2025 se lanzó como artista independiente con su propia orquesta. Pero no solo destacó en la cumbia, sino que también incursionó como actor, participando en producciones como la serie 'Grupo Colina'.

En medio de los episodios que han marcado su trayectoria personal y mediática, Néstor Villanueva también enfrentó un proceso judicial que terminó con una sentencia en su contra. El cantante deberá pagar S/ 3.000 como reparación civil, monto fraccionado en seis cuotas de S/ 500, y además se le impuso la restricción de no acercarse a uno de sus hijos con fines de agresión, un hecho que suma un capítulo difícil a su historia pública.

PUEDES VER: ¿Dónde ver 'El valor de la verdad' con Néstor Villanueva EN VIVO?

lr.pe

Néstor Villanueva y su matrimonio con Flor Polo

El romance entre Flor Polo y Néstor Villanueva comenzó en 2008, cuando la joven modelo fue convocada para participar en un videoclip de su agrupación. La química fue inmediata y la pareja inició una relación sentimental muy mediática. En diciembre de 2010, decidieron casarse en una ceremonia realizada en el Parque de la Amistad de Surco, la cual fue transmitida por televisión.

Ese mismo año anunciaron que Flor estaba embarazada de su primer hijo, lo que parecía consolidar la unión. Sin embargo, pronto la relación se vio envuelta en escándalos de infidelidad. Flor acusó a Villanueva de engañarla con la cantante July Rodríguez, mientras que él señaló a su entonces esposa de haber tenido un vínculo con un promotor cubano. Estas tensiones marcaron gran parte de su matrimonio.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

En 2020, intentaron renovar votos matrimoniales en el Hotel Bolívar, pero la reconciliación no duró mucho. Para fines del 2021 ya atravesaban una fuerte crisis y en abril de 2022 Flor Polo denunció a Villanueva por maltrato psicológico. Desde entonces, el vínculo quedó roto y los enfrentamientos legales continuaron.

Notas relacionadas
¿Dónde ver 'El valor de la verdad' con Néstor Villanueva EN VIVO?

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' con Néstor Villanueva EN VIVO?

LEER MÁS
Néstor Villanueva se confiesa sobre el vínculo con sus hijos tras sentencia por agresión: "Prefieren no verme"

Néstor Villanueva se confiesa sobre el vínculo con sus hijos tras sentencia por agresión: "Prefieren no verme"

LEER MÁS
Florcita Polo manda fuerte mensaje tras sentencia de prisión suspendida contra Néstor Villanueva: "Por la tranquilidad de mis hijos"

Florcita Polo manda fuerte mensaje tras sentencia de prisión suspendida contra Néstor Villanueva: "Por la tranquilidad de mis hijos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Alexandra Méndez, la 'Chama', expone al aún esposo de Maju Mantilla y revela: “Me escribió por Instagram”

Alexandra Méndez, la 'Chama', expone al aún esposo de Maju Mantilla y revela: “Me escribió por Instagram”

LEER MÁS
Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

LEER MÁS
Tilsa Lozano expone por primera vez el motivo del final de su matrimonio con Jackson Mora tras 3 años: "No fue por falta de plata"

Tilsa Lozano expone por primera vez el motivo del final de su matrimonio con Jackson Mora tras 3 años: "No fue por falta de plata"

LEER MÁS
Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

LEER MÁS
Cómico Robotín revela cuánto dinero gana en solo una hora de trabajo en Estados Unidos: “Aquí no me bota el serenazgo”

Cómico Robotín revela cuánto dinero gana en solo una hora de trabajo en Estados Unidos: “Aquí no me bota el serenazgo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jóvenes peruanos deciden irse a vivir a Estados Unidos o España debido a estas razones: más de 3 millones ya se han ido del país, según el INEI

Colombia vs Venezuela EN VIVO HOY: sigue AQUÍ el partido por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub 17

Bus del Metropolitano atropella a hombre que cruzó vía exclusiva cerca a la estación Estadio Nacional

Espectáculos

Richard Acuña celebró sus 41 años con Brunella Horna en lujosa fiesta animada por grupo argentino ‘La T y La M’

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Melissa Loza rompe en llanto y casi vomita en vivo tras impactante reto con serpiente en ‘Esto es Guerra’: “Me voy a ahogar”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza: JNJ consuma su venganza y la suspende por 6 meses por no haber repuesto a Patricia Benavides en Fiscalía

APP anuncia respaldo al fujimorismo y rechaza decisión de la Fiscalía de cancelar la inscripción de Fuerza Popular

Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota