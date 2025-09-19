¿Quién es Néstor Villanueva, invitado de 'El valor de la verdad'?

El cantante de cumbia y expareja de Flor Polo, Néstor Villanueva, regresa a la televisión en el programa ‘El valor de la verdad’, este domingo 21 de septiembre. El artista, recordado por su trayectoria musical y sus mediáticas apariciones, contará detalles íntimos de su vida, su carrera artística y su complicada relación con la hija de Susy Díaz.

El episodio promete ser uno de los más tensos y reveladores, pues Néstor Villanueva abordará temas de paternidad, denuncias legales, acusaciones de infidelidad y la crisis que lo llevó a ser presentado como “un hombre arruinado que lo perdió todo”.

TE RECOMENDAMOS LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

¿Quién es Néstor Villanueva?: Sus inicios en la música

Néstor Villanueva inició su camino artístico en Chancay, cantando en el coro de la parroquia de su barrio. Su primera aparición pública fue en 1994 durante una verbena, donde, según contó en un pódcast, llegó a cantar a cambio de “una gaseosa y una galleta”. Con esfuerzo y dedicación, en 1998 viajó a Lima en busca de oportunidades y, con el tiempo, recorrió diferentes ciudades como Iquitos, Chiclayo, Pucallpa y Juanjuí, siempre impulsado por la música.

Además, el cantante perteneció a Caña Brava en 2024, pero a inicios de 2025 se lanzó como artista independiente con su propia orquesta. Pero no solo destacó en la cumbia, sino que también incursionó como actor, participando en producciones como la serie 'Grupo Colina'.

En medio de los episodios que han marcado su trayectoria personal y mediática, Néstor Villanueva también enfrentó un proceso judicial que terminó con una sentencia en su contra. El cantante deberá pagar S/ 3.000 como reparación civil, monto fraccionado en seis cuotas de S/ 500, y además se le impuso la restricción de no acercarse a uno de sus hijos con fines de agresión, un hecho que suma un capítulo difícil a su historia pública.

Néstor Villanueva y su matrimonio con Flor Polo

El romance entre Flor Polo y Néstor Villanueva comenzó en 2008, cuando la joven modelo fue convocada para participar en un videoclip de su agrupación. La química fue inmediata y la pareja inició una relación sentimental muy mediática. En diciembre de 2010, decidieron casarse en una ceremonia realizada en el Parque de la Amistad de Surco, la cual fue transmitida por televisión.

Ese mismo año anunciaron que Flor estaba embarazada de su primer hijo, lo que parecía consolidar la unión. Sin embargo, pronto la relación se vio envuelta en escándalos de infidelidad. Flor acusó a Villanueva de engañarla con la cantante July Rodríguez, mientras que él señaló a su entonces esposa de haber tenido un vínculo con un promotor cubano. Estas tensiones marcaron gran parte de su matrimonio.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

En 2020, intentaron renovar votos matrimoniales en el Hotel Bolívar, pero la reconciliación no duró mucho. Para fines del 2021 ya atravesaban una fuerte crisis y en abril de 2022 Flor Polo denunció a Villanueva por maltrato psicológico. Desde entonces, el vínculo quedó roto y los enfrentamientos legales continuaron.