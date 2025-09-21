HOYSuscripcion LR Focus

Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO
Espectáculos

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Flor Polo se quebró por culpa de su perro: "Lo podíamos haber solucionado"

Néstor Villanueva sorprendió en ‘El valor de la verdad’ al asegurar que no puede ver a sus hijos desde hace tres años porque su perro hizo sus necesidades dentro de la casa. Beto Ortiz no le creyó. 

Néstor Villanueva y Flor Polo estuvieron 12 años casados. Foto: Panamericana
Néstor Villanueva se presentó en ‘El valor de la verdad’ y sorprendió a muchos al contar que su matrimonio con Flor Polo comenzó a fracturarse por culpa de su perro, que hizo sus necesidades dentro de la casa. “Lo podíamos haber solucionado”, contó muy serio el cantante de cumbia, mientras Beto Ortiz mostraba su incredulidad ante la explicación y no entendía cómo, por un perro, la hija de Susy Díaz le niega ver a sus hijos desde hace tres años.  

“Nos íbamos a divorciar por el perro. De ahí inicia todo del porqué no puedo ver a mis hijos: por el perro. No tiene sentido”, sostuvo muy convencido Néstor, al mismo momento que el conductor le recriminaba que no hiciera una autocrítica.

'El valor de la verdad' hoy EN VIVO: empezó el programa con las confesiones de Néstor Villanueva sobre su vida y la distante relación con sus hijos

Horarios para ver a Néstor Villanueva, exesposo de Flor Polo, en ‘El valor de la verdad’

¿Qué preguntas responderá Néstor Villanueva en 'El valor de la verdad'?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Paco Bazán viajó a Estados Unidos y sorprendió a Susana Alvarado con un ramo de flores amarillas: "Llegó"

¿Quién es Néstor Villanueva, el exesposo de Flor Polo y próximo invitado de 'El valor de la verdad'?

Janet Barboza llora al hablar de su hija mayor y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

'El valor de la verdad' hoy EN VIVO: empezó el programa con las confesiones de Néstor Villanueva sobre su vida y la distante relación con sus hijos

Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

