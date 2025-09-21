Néstor Villanueva se presentó en ‘El valor de la verdad’ y sorprendió a muchos al contar que su matrimonio con Flor Polo comenzó a fracturarse por culpa de su perro, que hizo sus necesidades dentro de la casa. “Lo podíamos haber solucionado”, contó muy serio el cantante de cumbia, mientras Beto Ortiz mostraba su incredulidad ante la explicación y no entendía cómo, por un perro, la hija de Susy Díaz le niega ver a sus hijos desde hace tres años.

“Nos íbamos a divorciar por el perro. De ahí inicia todo del porqué no puedo ver a mis hijos: por el perro. No tiene sentido”, sostuvo muy convencido Néstor, al mismo momento que el conductor le recriminaba que no hiciera una autocrítica.

