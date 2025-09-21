Néstor Villanueva se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' y confesó que la mamá de Florcita Polo, Susy Díaz, lo mandó a investigar en el Reniec cuando iniciaba una relación con su única hija. "Eso fue a inicios de mi relación con la mamá de mis hijos. Pienso que ella quería asegurarse con qué tipo de persona se metió su hija", comentó.

En esa línea, reveló mayores detalles, debido a que, él se enteró de este hecho debido a que una amiga suya trabajaba en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). "Mandó a una persona a la Reniec, a investigar mis datos".

El exesposo de Florcita Polo, Néstor Villanueva, reveló que Susy Díaz mandó con una persona a buscar sus datos en el Reniec. Según lo contó en la pregunta número 5 (¿Investigó Susy Díaz si tenías otra familia?), Villanueva confesó que se llegó a enterar debido a una amiga que en ese entonces trabajaba en Reniec.

"Eso fue a inicios de la relación con la mamá de mis hijos. Pienso que ella quería asegurarse con qué tipo de persona estaba su hija. Exactamente, no fue ella quien fue (Susy), mandó a una persona a Reniec. Manda a una persona a investigar mis datos. Da la casualidad que llega a la persona que me conoce, tengo una amistad ahí (en Reniec). Creo que fue con mi número de DNI, si supuestamente figuraba ahí como casado", comentó Villanueva.