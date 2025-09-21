HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Néstor Villanueva confiesa que Susy Díaz lo mandó a investigar al Reniec cuando iniciaba su relación con Florcita: "Fue con mi número de DNI"

Néstor Villanueva mencionó que Susy Díaz quería asegurarse de que él no estuviera casado. Además, reveló que fue a través de una trabajadora de Reniec que pudo saber que estaban buscando su información.

Néstor reveló que Susy Díaz lo investigó en Reniec cuando empezó con Florcita.
Néstor reveló que Susy Díaz lo investigó en Reniec cuando empezó con Florcita. | Foto: Composición LR/EVDLV.

Néstor Villanueva se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' y confesó que la mamá de Florcita Polo, Susy Díaz, lo mandó a investigar en el Reniec cuando iniciaba una relación con su única hija. "Eso fue a inicios de mi relación con la mamá de mis hijos. Pienso que ella quería asegurarse con qué tipo de persona se metió su hija", comentó.

En esa línea, reveló mayores detalles, debido a que, él se enteró de este hecho debido a que una amiga suya trabajaba en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). "Mandó a una persona a la Reniec, a investigar mis datos". 

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' hoy EN VIVO: empezó el programa con las confesiones de Néstor Villanueva sobre su vida y la distante relación con sus hijos

Néstor Villanueva reveló que Susy Díaz lo mandó a buscar en Reniec

El exesposo de Florcita Polo, Néstor Villanueva, reveló que Susy Díaz mandó con una persona a buscar sus datos en el Reniec. Según lo contó en la pregunta número 5 (¿Investigó Susy Díaz si tenías otra familia?), Villanueva confesó que se llegó a enterar debido a una amiga que en ese entonces trabajaba en Reniec.

"Eso fue a inicios de la relación con la mamá de mis hijos. Pienso que ella quería asegurarse con qué tipo de persona estaba su hija. Exactamente, no fue ella quien fue (Susy), mandó a una persona a Reniec. Manda a una persona a investigar mis datos. Da la casualidad que llega a la persona que me conoce, tengo una amistad ahí (en Reniec). Creo que fue con mi número de DNI, si supuestamente figuraba ahí como casado", comentó Villanueva.

