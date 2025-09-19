HOYSuscripcion LR Focus

Trump anuncia nuevo ataque a lancha que trasladaba droga     
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza     
Entretenimiento

Néstor Villanueva en ‘El valor de la verdad’: a qué hora ver las confesiones del exesposo de Flor Polo

'El valor de la verdad' con Néstor Villanueva se emitirá próximamente bajo la conducción de Beto Ortiz. El cantante enfrentará las preguntas más polémicas sobre su vida personal y profesional.

Néstor Villanueva estuvo casada con la mediática Flor Polo. Foto: Panamericana.
Néstor Villanueva estuvo casada con la mediática Flor Polo. Foto: Panamericana.

El programa ‘El valor de la verdad’ tendrá como invitado a Néstor Villanueva, quien se sentará frente al temido sillón rojo para responder las polémicas preguntas de Beto Ortiz. La esperada emisión se transmitirá en Panamericana Televisión a las 10:00 p.m. y promete revelar aspectos inéditos de la vida personal y mediática del cantante, como la sentencia de maltrato hacia su hijo.

Con la conducción de Beto Ortiz, el programa volverá a captar la atención del público peruano, pues Néstor Villanueva hablará de su matrimonio con Florcita Polo, los conflictos mediáticos y temas íntimos que han generado titulares en los últimos meses. La expectativa por sus respuestas ha generado gran interés en la audiencia.

PUEDES VER: ¿Dónde ver 'El valor de la verdad' con Néstor Villanueva EN VIVO?

lr.pe

Horario de El valor de la verdad con Néstor Villanueva en Perú

En territorio peruano, la cita con Néstor Villanueva está pactada para las 10:00 p.m. a través de Panamericana Televisión. El espacio se transmite en horario estelar para captar a la audiencia familiar y competir con otros programas de la franja nocturna.

La producción busca mantener el estilo directo y sin filtros que caracteriza a El valor de la verdad. La presencia de Néstor Villanueva promete ser una de las más comentadas, ya que se abordarán preguntas vinculadas a su vida sentimental, su carrera y los rumores que lo rodean.

PUEDES VER: Néstor Villanueva se confiesa sobre el vínculo con sus hijos tras sentencia por agresión: "Prefieren no verme"

lr.pe

¿A qué hora ver El valor de la verdad con Néstor Villanueva en Latinoamérica?

Si bien el programa se transmite principalmente en Perú a las 10:00 p.m., los seguidores de Néstor Villanueva en otros países de Latinoamérica también buscan estar atentos a la emisión. En México y Colombia podrá verse a las 10:00 p.m. (hora local), mientras que en Chile, Bolivia y Venezuela será a las 11:00 p.m. debido a la diferencia horaria.

En países como Argentina y Uruguay, el programa se podrá seguir a partir de la medianoche, siempre considerando el huso horario. Esto convierte la entrevista en un acontecimiento regional para quienes siguen de cerca la vida del artista peruano.

