¿Romance a la vista? Zully y Cañita son captados de la mano en presentación de la canción de la streamer y redes estallan: "Matt en UCI"

¿Zully y Cañita están juntos? Durante la presentación oficial de 'Las bonitas con las bonitas', la streamer y el tiktoker fueron vistos tomados de la mano mientras conversaban distraídos. El video emocionó a la comunidad de ambos creadores de contenido y usuarios en TikTok.

El tikoker Cañita y la streamer Zully fueron captados tomados de la mano.
El tikoker Cañita y la streamer Zully fueron captados tomados de la mano.

¿Nueva pareja en el streaming? En la presentación del videoclip de 'Las bonitas con las bonitas', canción de Zully en colaboración con el rapero puertorriqueño Kevvo, la popular creadora de Kick fue captada de la mano junto al tiktoker peruano Alexis José Cañañaupa, más conocido como 'Cañita'. El gesto sorprendió a los asistentes del evento, quienes grabaron la escena y lo difundieron en TikTok.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales. Tanto la comunidad de la streamer peruana como la del tiktoker reaccionaron y hablaron de un posible romance entre ambos. Sin embargo, ni Zully ni Cañita han confirmado esa versión.

PUEDES VER: Despiden a mujer de seguridad por pedirle un saludo a Zully y tiktoker reacciona: “Me siento culpable”

"Matt en UCI": usuarios reaccionan al acercamiento de Zully y Cañita

Uno de los invitados de Zully captó el momento en el que la streamer peruana y Cañita aparecen tomados de la mano durante la presentación de los mariachis que el tiktoker le había traído a la intérprete de 'Las bonitas con las bonitas'. La reacción fue inmediata: “Agarren a Matt”, comentó otro de los presentes, en referencia al creador de contenido Matt Keelan, con quien anteriormente se vinculó románticamente a la influencer.

Aunque ninguno ha confirmado un romance y ambos han dejado en claro anteriormente que solo existe una gran amistad entre ellos, los seguidores de ambos streamers se emocionaron al verlos juntos y no dudaron en comentar sobre una posible relación. Sin embargo, otros comentaron que se trataría de un cariño de amigos. El clip fue publicado en la cuenta de TikTok @edin…22.

"Matt en UCI", "Mira a mi no me gusta el shipeo, pero se ven lindos juntos", "Cañita es clave", "Diegoso, Matt y Brad en UCI", "Hermosos", "Eso es hermandad, respeto y cariño", "Se pasan de noveleros", "Me emocioné más que ellos", "Yo veo una linda amistad de años", "Lindos se lo merecen", "Allí es Zully", "Es pura amistad", "Son amigos eternos", "Esos dos juegan con mi mente", son algunos de los comentarios que más se lee en redes sociales.

