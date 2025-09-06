HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     
Espectáculos

Hermanos Yaipén marcan distancia y confirman que no invitaron a Grupo 5 a su aniversario: “Las relaciones son familiares”

Walter y Javier Yaipén confirmaron que sus sobrinos de Grupo 5 no participarán en el concierto por los 25 años de Los Hermanos Yaipén y aseguraron que la relación con ellos es solo familiar.

Hermanos Yaipén celebran 25 años de fundación. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Hermanos Yaipén celebran 25 años de fundación. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Los líderes de Los Hermanos Yaipén, Walter y Javier Yaipén, sorprendieron al confirmar que no invitarán a sus sobrinos Elmer, Andy y Christian, integrantes del exitoso Grupo 5, al concierto por su 25 aniversario. El evento se realizará el próximo 20 de septiembre en la explanada de Plaza Norte y contará con artistas nacionales e internacionales.

En entrevista con 'Magaly TV, la firme', los reconocidos músicos aseguraron que, aunque su relación familiar con los integrantes de Grupo 5 se mantiene, en lo musical cada agrupación sigue su propio camino. “Se la pierden. No los han convocado, de repente se da el momento”, expresó Walter Yaipén. Sobre el vínculo actual con sus sobrinos, agregó: “La relación es: somos familiares. La parte musical… de repente ellos quieren estar solos, es cuestión de ellos”.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: 'Creo que nos hemos cruzado'

lr.pe

Hermanos Yaipén marcan distancia con sus sobrinos de Grupo 5

Walter y Javier Yaipén también resaltaron que, a diferencia de Grupo 5, sí mantienen cercanía artística con otros familiares ligados a la música, como la Orquesta Candela. “Con mis sobrinos de Candela, con mi hermano, estamos en su homenaje, estuvimos en su aniversario y ellos van a estar en el nuestro”, subrayaron.

Asimismo, dejaron en claro que no les incomoda no ser parte de los shows de Grupo 5, pues cada agrupación maneja sus propias decisiones. Javier Yaipén aseguró que si sus sobrinos no los invitan a sus conciertos de aniversario, "tendrán sus razones”.

PUEDES VER: Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: 'El tiempo va curando'

lr.pe

¿Qué llevó a Los Hermanos Yaipén a separarse de Grupo 5?

En conversación con La República, Javier Yaipén recordó el momento en que él y su hermano Walter decidieron apartarse de Grupo 5 para formar su propio proyecto musical. El músico explicó que la situación cambió tras la muerte de su hermano Elmer Yaipén, fundador del grupo. “Lo que pasa es que, cuando murió mi hermano, ya no era lo mismo. Ellos (la familia de Elmer Yaipén) querían manejar su empresa. En cambio, con mi hermano era diferente porque nosotros lo manejábamos todo”, declaró.

Ante este panorama, el líder del grupo señaló que optaron por dar un paso al costado y crear Los Hermanos Yaipén, agrupación que con el tiempo se consolidó como una de las más exitosas de la cumbia peruana. “Entonces, todo empezó… ellos quisieron manejar todo y con derecho. Nosotros nos vimos obligados a dar un paso al costado para poder hacer nuestro proyecto y creo que lo demostramos porque llegamos a ser una de las mejores agrupaciones del Perú”, concluyó.

Notas relacionadas
Exanimador de Hermanos Yaipén logra embargo de propiedad de la orquesta tras ganar demanda por más de S/149 mil soles

Exanimador de Hermanos Yaipén logra embargo de propiedad de la orquesta tras ganar demanda por más de S/149 mil soles

LEER MÁS
Traductora de lenguaje de señas se roba el show al interpretar con gran entusiasmo los temas de los Hermanos Yaipén durante concierto

Traductora de lenguaje de señas se roba el show al interpretar con gran entusiasmo los temas de los Hermanos Yaipén durante concierto

LEER MÁS
Hermanos Yaipén anuncian cambio de nombre tras 25 años de trayectoria musical: "Ha llegado el momento de asumir un nuevo reto"

Hermanos Yaipén anuncian cambio de nombre tras 25 años de trayectoria musical: "Ha llegado el momento de asumir un nuevo reto"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

LEER MÁS
Agua Marina lanza nuevo videoclip y detalle desata reacciones en redes: “Los contenedores del Callao”

Agua Marina lanza nuevo videoclip y detalle desata reacciones en redes: “Los contenedores del Callao”

LEER MÁS
Magaly Medina 'advierte' a Pamela Franco tras retoque para aumentar la libido de Christian Cueva: "¿Qué va a hacer sin pareja en Ecuador?"

Magaly Medina 'advierte' a Pamela Franco tras retoque para aumentar la libido de Christian Cueva: "¿Qué va a hacer sin pareja en Ecuador?"

LEER MÁS
Pamela López sorprende al aparecer en el mercado junto a Paul Michael con inesperado mensaje: “Del pueblo”

Pamela López sorprende al aparecer en el mercado junto a Paul Michael con inesperado mensaje: “Del pueblo”

LEER MÁS
Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

LEER MÁS
¿Quién es la primera ‘Maju’, miss Perú 1969, y qué relación tiene con ‘Maju’ Mantilla?

¿Quién es la primera ‘Maju’, miss Perú 1969, y qué relación tiene con ‘Maju’ Mantilla?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Liniers y la transgresión desde la ternura: “Si nos vamos del planeta y no hicimos esa cosa que nos gustaba es triste”

Streamer Milenka tomaría acciones legales contra reportera de ‘América Hoy’ por usar audio sin consentimiento: “¿Se puede denunciar?”

Joven con graves quemaduras llega a grifo a los segundos de incidente con fuego en Tingo María

Espectáculos

Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

Agua Marina lanza nuevo videoclip y detalle desata reacciones en redes: “Los contenedores del Callao”

Preguntas de 'El valor de la verdad' de Milena Zárate parte 2

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Gobierno de Boluarte continúa con amenazas de sacar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

¡Los tratados se respetan!: Carlincatura compara escenarios de los fallos de la Corte IDH y Corte de la Haya

Procuraduría pide levantar el secreto de las comunicaciones a periodista que investigó a hermano de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota