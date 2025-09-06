Hermanos Yaipén marcan distancia y confirman que no invitaron a Grupo 5 a su aniversario: “Las relaciones son familiares”

Los líderes de Los Hermanos Yaipén, Walter y Javier Yaipén, sorprendieron al confirmar que no invitarán a sus sobrinos Elmer, Andy y Christian, integrantes del exitoso Grupo 5, al concierto por su 25 aniversario. El evento se realizará el próximo 20 de septiembre en la explanada de Plaza Norte y contará con artistas nacionales e internacionales.

En entrevista con 'Magaly TV, la firme', los reconocidos músicos aseguraron que, aunque su relación familiar con los integrantes de Grupo 5 se mantiene, en lo musical cada agrupación sigue su propio camino. “Se la pierden. No los han convocado, de repente se da el momento”, expresó Walter Yaipén. Sobre el vínculo actual con sus sobrinos, agregó: “La relación es: somos familiares. La parte musical… de repente ellos quieren estar solos, es cuestión de ellos”.

Hermanos Yaipén marcan distancia con sus sobrinos de Grupo 5

Walter y Javier Yaipén también resaltaron que, a diferencia de Grupo 5, sí mantienen cercanía artística con otros familiares ligados a la música, como la Orquesta Candela. “Con mis sobrinos de Candela, con mi hermano, estamos en su homenaje, estuvimos en su aniversario y ellos van a estar en el nuestro”, subrayaron.

Asimismo, dejaron en claro que no les incomoda no ser parte de los shows de Grupo 5, pues cada agrupación maneja sus propias decisiones. Javier Yaipén aseguró que si sus sobrinos no los invitan a sus conciertos de aniversario, "tendrán sus razones”.

¿Qué llevó a Los Hermanos Yaipén a separarse de Grupo 5?

En conversación con La República, Javier Yaipén recordó el momento en que él y su hermano Walter decidieron apartarse de Grupo 5 para formar su propio proyecto musical. El músico explicó que la situación cambió tras la muerte de su hermano Elmer Yaipén, fundador del grupo. “Lo que pasa es que, cuando murió mi hermano, ya no era lo mismo. Ellos (la familia de Elmer Yaipén) querían manejar su empresa. En cambio, con mi hermano era diferente porque nosotros lo manejábamos todo”, declaró.

Ante este panorama, el líder del grupo señaló que optaron por dar un paso al costado y crear Los Hermanos Yaipén, agrupación que con el tiempo se consolidó como una de las más exitosas de la cumbia peruana. “Entonces, todo empezó… ellos quisieron manejar todo y con derecho. Nosotros nos vimos obligados a dar un paso al costado para poder hacer nuestro proyecto y creo que lo demostramos porque llegamos a ser una de las mejores agrupaciones del Perú”, concluyó.