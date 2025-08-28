Óscar Junior encuentra a su clon en Tacna y redes bromean: “Uno es de Temu y el otro de Shein”

El popular cantante de cumbia Óscar Junior, heredero musical de La Bella Luz, se llevó una inesperada sorpresa durante una visita a Tacna. El artista conoció a un joven que es increíblemente muy parecido a él. Con facciones similares, estilo casi idéntico y hasta el mismo porte. Clip no tardó en generar divertidas reacciones en TikTok.

Cantante Óscar Junior sorprendido al conocer a joven tacneño con asombroso parecido

El encuentro fue grabado y compartido en TikTok, donde rápidamente se viralizó. En el clip, publicado con la descripción “El doble del Senderito”, se ve a ambos sonrientes mientras comparan sus parecidos.

El encuentro fue grabado y se viralizó en TikTok. Foto: TikTok



El cantante Stiven Franco, quien acompañaba a Óscar Junior, también quedó sorprendido por el parecido y no dudó en comentar lo impactante del momento. Cabe resaltar, que Óscar Junior asumió el liderazgo de La Bella Luz y comparte contenido de la orquesta en la plataforma de Kick.

Usuarios comparten divertidas reacciones en TikTok

Los usuarios, por supuesto, hicieron lo suyo con una lluvia de bromas y comparaciones. "Uno es de Temu y el otro de Shein" o "Este sí es el multiverso de la cumbia", fueron las reacciones más frecuentes. Así también: "Don Óscar tiene mucho por explicar", " Pensé que el original era el de terno", "Ya me confundí", "La cara de Stiven lo es todo".

El clip en TikTok superó las 400.000 visualizaciones en pocas horas y muchos ya piden una colaboración entre ambos, o al menos una colaboración que inmortalice este insólito y divertido encuentro.