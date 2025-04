Óscar Junior Custodio, hijo del fundador y dueño de la orquesta La Bella Luz, habló por primera vez luego de la fuerte caída de seguidores que sufrió en TikTok tras su polémica relación con la influencer Zully, con quien se le ha vinculado sentimentalmente.

Todo se desató después de que el cantante no la invitara a su fiesta de cumpleaños el pasado 16 de abril. Según usuarios en redes sociales, la verdadera razón habría sido su cercanía con Ariana Gonzáles, integrante de La Bella Luz, con quien, aseguran, él querría estar realmente. En cambio, a Zully solo la estaría “usando” para conseguir vistas y hacer más conocida a su grupo de cumbia.

Sin embargo, otro sector de internautas salió en defensa de Óscar Junior, recordando que la orquesta tiene más de 30 años de trayectoria y no necesita colgarse de nadie para ganar notoriedad. A esta controversia se suma una reciente declaración del propio cantante, quien aseguró que, si fuera necesario, estaría dispuesto a perder lo que tiene con Zully con tal de defender a su orquesta. Esto, en respuesta a otro conflicto generado por el streamer Diealis, quien ninguneó a La Bella Luz.

Heredero de la Bella Luz se pronuncia por polémica con Zully

Óscar Junior Custodio, heredero de la orquesta La Bella Luz, utilizó su canal en Kick para enviar un mensaje entre lágrimas, con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada. “Quiero decirle a la gente que, por favor, ya paren con esto... con los malos comentarios. No saben lo que uno vive detrás. Siento que no me quieren ver feliz. A ti, (Zully), decirte que te quiero mucho. Seguiré contigo si tú me permites seguir a tu lado”, expresó el cantante de 21 años, muy afectado.

Además, habló sobre lo que realmente sucedió el día de su cumpleaños, el pasado 16 de abril, en el que no invitó a Zully a su celebración, para estar, supuestamente, con Ariana Gonzáles, su verdadero interés amoroso. “Ese día fue muy ajetreado. Muchas cosas que resolver con el grupo, una grabación... Yo pasé trabajando todo el día. Mi club de fans fue porque yo les avisé, pero no podía contarle eso a otros chicos, no podía decir todo lo que estoy pasando con mis padres y con la orquesta. Esa es la realidad”, dijo, dejando entrever que La Bella Luz estaría siendo extorsionada.

Sobre su vínculo con la tiktoker Zully, fue claro: “Zully y yo estamos bien. Tenemos muchas cosas en mente. Le agradezco porque gracias a ella conocí a mucha gente, y también la ayudé. La seguiré apoyando donde sea. Pero quisiera que, si estás viendo esto, sepas que tú conoces todo lo que pasó. Sabes el día a día, porque te conté muchas cosas... lo que pasa con mis padres, con la orquesta. Y después de todo esto, espero que podamos seguir adelante. Hablamos tú y yo, y espero que salgamos los dos a decir la verdad”, compartió el popular ‘senderito’ calmando también a los haters quienes hacen cadenas para que pierda seguidores en TikTok.

PUEDES VER: Cantantes de La Bella Luz casi huyen del escenario tras brutal pelea a botellazos en pleno concierto en Chorrillos

Integrantes de La Bella Luz vivieron momentos de terror en Chorrillos

Durante un concierto en Chorrillos, los integrantes de La Bella Luz vivieron momentos de tensión cuando el público comenzó a lanzarse botellas justo antes de interpretar el tema ‘Senderito’. El show tuvo que ser interrumpido de inmediato ante el temor de que los objetos alcanzaran a los músicos, y una de las cantantes abandonó el escenario por seguridad.

Zully y Milenka Nolasco, quienes estaban en primera línea, también bajaron de la tarima muy asustadas. Aunque el animador intentó calmar a los asistentes, la violencia continuó por varios minutos. Finalmente, la situación se controló y la orquesta pudo retomar su presentación.