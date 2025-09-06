Los Caribeños de Guadalupe, la orquesta de cumbia más antigua del norte, celebrarán sus 54 años de trayectoria con un gran concierto en Lima, el 4 de octubre en el Club Lawn Tennis. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Ni Armonía 10 ni Grupo 5 ni Agua Marina son las orquestas de cumbia más antiguas del norte. Hay una agrupación que tiene más años de trayectoria llevando lo mejor de la música a diversos rincones del Perú y en varios países del mundo. Se trata de los Caribeños de Guadalupe, que en las próximas semanas festejará sus 54 años de trayectoria.

A través de sus redes sociales, la orquesta trujillana Caribeños de Guadalupe anunció que en Lima ofrecerán un gran concierto por los 54 años del grupo. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 04 de octubre en el Club Lawn Tennis (Av. 28 de julio con Av. Salaverry, en Jesús María). Las entradas están disponibles a través de Teleticket desde S/104 en preventa.

“Este show por los 54 años de Caribeños tendrá un concepto diferente, pues siempre tratamos de innovar para deleite de los fans que desde nuestros inicios nos apoyan de manera incondicional”, señaló Fernando Aspericueta, el tecladista y director musical de la orquesta que tuvo entre sus filas al recordado Edwin Alcántara, quien murió hace más de 20 años en un fatídico accidente de tránsito.

Corazón Serrano y La Bella Luz se suman a la fiesta



Caribeños de Guadalupe también sorprendió a su fanaticada al revelar que tendrán invitados especiales para su noche de celebración. “Será una fiesta histórica y no estaremos solos”, comentó la popular orquesta trujillana. Luego se confirmó que Corazón Serrano y La Bella Luz también llegarán al Club Lawn Tennis de Jesús María. Se espera que en los próximos se confirme la presencia de una tercera orquesta.

Caribeños de Guadalupe promete una noche histórica junto a Corazón Serrano y La Bella Luz. Foto: difusión

Mientras se espera que las chicas de Corazón Serrano interpreten temas como ‘Mix poco yo’, ‘No te preocupes por mí’, ‘Lo siento’, ‘Mix zúmbalo’ y ‘Duele el alma’; La Bella Luz podría hacer bailar al público con canciones como ‘Mix chelero’, ‘Senderito’, ‘Adoro’, ‘Disjockey’, ‘Coqueta’, entre otros.

El plato fuerte estará a cargo de los anfitriones. No faltarán temas como ‘Historia de amor’, ‘La farsa’, ‘Solo tú’, ‘El solitario’, ‘Porque un hombre no llora’, ‘Vivo por tu amor’, entre otros éxitos que han creado a lo largo de sus 54 años.

Como es sabido, los llamados ‘Tigres del sabor’ es una de las agrupaciones de cumbia más queridas del país, y que a lo largo de su trayectoria ha sido cuna musical de voces destacadas como Esaud Suárez, la faraona Marisol, Josimar, Tommy Portugal, entre otros.

