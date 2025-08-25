Alejandra Guerrero reveló la delicada razón por la que no puede cantar en los conciertos de La Bella Luz. La vocalista de 21 años ha sido duramente criticada en los últimos días en redes sociales por su desempeño en el grupo, ya que los asistentes solo la veían bailar, cuando en realidad ella es una de las voces principales.

Ante los constantes ataques, la jovencita decidió romper su silencio y contó que viene enfrentando una parálisis facial, condición que le ha impedido cantar en los escenarios en los últimos días.

“Quiero tomar un momento para aclarar algo que me está afectando profundamente. Hace dos días sufrí los inicios de una parálisis facial, algo que jamás me había pasado y que ha sido muy difícil de asimilar”, señaló Alejandra Guerrero en sus historias de Instagram.

Publicación de Alejandra Guerrero anunciando que enfrenta una parálisis facial. Foto: Instagram.

Alejandra Guerrero se muestra afectada por las críticas de los usuarios

La vocalista de La Bella Luz expresó su tristeza por la gran cantidad de críticas que ha recibido tras dejar de cantar en los conciertos del grupo de cumbia y aparecer únicamente bailando, situación que se debe a la parálisis fácil que padece.

“He leído muchos comentarios diciendo que solo estoy ‘bailando’, que tengo una ‘caraza’ o haciendo suposiciones sin saber nada. Esta vez, sí me están afectando esos comentarios, porque es la primera vez que paso por algo así y emocionalmente no ha sido fácil”, escribió la joven.

Para finalizar, la cantante pidió al público empatía y comprensión en este delicado momento que atraviesa con su salud. “Les pido con respeto: no saquen conclusiones sin saber. No todo se trata de un show perfecto, ni de una sonrisa forzada. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para cumplir con mis compromisos, aun cuando mitad de mi cara no responde como debería”, compartió la artista.

Fans de Alejandra Guerrero preocupadas por estado de salud de la vocalista

Por su parte, fans de Alejandra Guerrero inundaron las redes sociales para expresarle su apoyo a la vocalista de La Bella Luz en este difícil momento en el que su salud se ha visto afectada.

“Con la bendición de Dios saldrás adelante Alejandra”, “Eres una guerrera como tu apellido, Alejandra, saldrás de esto”, “Ten mucha fe y verás que todo pasará”, “La única fuerza que te ayudará es tu hijito, Alejandra”, fueron algunos de los comentarios que se leyó en TikTok.