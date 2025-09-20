HOYSuscripcion LR Focus

Maricarmen Marín sorprende a su pareja Sebastián Martins en pleno show en vivo con una especial dedicatoria: "Amor de mi vida"

El productor de 'Yo soy', Sebastián Martins, no pudo contener su emoción ante las tiernas palabras de la cantante Maricarmen Marín, con quien comparte 11 años de relación y tiene una hija.

Maricarmen Marín y el productor Sebastián Martins le dieron la bienvenida a su hija en 2021.
Maricarmen Marín y el productor Sebastián Martins le dieron la bienvenida a su hija en 2021. | Foto: composición LR/TikTok/Instagram

La noche del 19 de septiembre, Maricarmen Marín se presentó en el Convexia Expo Center como parte del espectáculo 'Planchando el despecho', donde ofreció un show cargado de emoción, cumbia y confesiones personales junto a Gianella Neyra, Katia Condos y Almendra Gomelsky. En medio del show, la artista sorprendió a Sebastián Martins, su pareja desde hace 11 años y padre de su hija Micaela, con una dedicatoria especial.

La cantante de cumbia, quien suele mantener su vida privada con discreción, abrió una ventana íntima durante su actuación y recordó que este año celebra más de una década junto a Martins, productor de 'Yo soy', con quien ha construido una familia sólida.

PUEDES VER: Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Maricarmen Marín dedica tierno mensaje a Sebastian Martins en vivo: esta fue la reacción del productor

Maricarmen Marín, reconocida por su trayectoria musical y televisiva, dedicó en el evento unas palabras directas a Sebastián Martins, productor y mánager con quien comparte su vida desde hace 11 años. La artista se tomó un momento entre canción y canción para hablar de su vínculo, describiéndolo como un equipo que ha sabido sostenerse en el tiempo. "Sin pensarlo encontré al amor de mi vida, a mi Sebastián, y con él descubrí que el amor es un equipo y de ese equipo maravilloso nació lo más grande de nuestro mundo: mi Micaela", expresó, provocando una ovación entre los asistentes y la reacción por parte de su pareja. Aunque él no dijo nada, sí se le llegó a captar en cámaras con una gran sonrisa en el rostro.

La dedicatoria se dio en medio de una presentación que incluyó temas como 'Cariñito', 'Elsa', 'Pasito tun tun' y 'Por qué te fuiste', esta última considerada su primera canción junto a su pareja. El público, que la acompañó con coros y aplausos, recibió con entusiasmo sus palabras. "En esta familia siempre se celebra el amor con cumbia", dijo Marín, cerrando el momento con una sonrisa y un abrazo simbólico a su historia personal.

PUEDES VER: María Pía Copello confirma que una nueva conductora la reemplazará en 'Mande quien mande' desde este lunes: "Les va a encantar"

Maricarmen Marín y su relación de 11 años con Sebastián Martins

Aunque Maricarmen y Sebastián no se han casado, su vínculo ha sido constante y firme. Juntos criaron a Micaela, nacida en 2021, y han compartido proyectos profesionales que fortalecieron su conexión. Martins, además de ser su pareja, ha sido pieza clave en la producción de sus espectáculos y en la gestión de su carrera artística. La dedicatoria en el concierto no solo fue un gesto romántico, sino también un reconocimiento público a ese trabajo compartido.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Fans de la cantante destacaron la autenticidad del momento y la forma en que Marín decidió abrir su corazón en un espacio que suele reservar para la música.

