La noche del 19 de septiembre, Maricarmen Marín se presentó en el Convexia Expo Center como parte del espectáculo 'Planchando el despecho', donde ofreció un show cargado de emoción, cumbia y confesiones personales junto a Gianella Neyra, Katia Condos y Almendra Gomelsky. En medio del show, la artista sorprendió a Sebastián Martins, su pareja desde hace 11 años y padre de su hija Micaela, con una dedicatoria especial.

La cantante de cumbia, quien suele mantener su vida privada con discreción, abrió una ventana íntima durante su actuación y recordó que este año celebra más de una década junto a Martins, productor de 'Yo soy', con quien ha construido una familia sólida.

Maricarmen Marín dedica tierno mensaje a Sebastian Martins en vivo: esta fue la reacción del productor

Maricarmen Marín, reconocida por su trayectoria musical y televisiva, dedicó en el evento unas palabras directas a Sebastián Martins, productor y mánager con quien comparte su vida desde hace 11 años. La artista se tomó un momento entre canción y canción para hablar de su vínculo, describiéndolo como un equipo que ha sabido sostenerse en el tiempo. "Sin pensarlo encontré al amor de mi vida, a mi Sebastián, y con él descubrí que el amor es un equipo y de ese equipo maravilloso nació lo más grande de nuestro mundo: mi Micaela", expresó, provocando una ovación entre los asistentes y la reacción por parte de su pareja. Aunque él no dijo nada, sí se le llegó a captar en cámaras con una gran sonrisa en el rostro.

La dedicatoria se dio en medio de una presentación que incluyó temas como 'Cariñito', 'Elsa', 'Pasito tun tun' y 'Por qué te fuiste', esta última considerada su primera canción junto a su pareja. El público, que la acompañó con coros y aplausos, recibió con entusiasmo sus palabras. "En esta familia siempre se celebra el amor con cumbia", dijo Marín, cerrando el momento con una sonrisa y un abrazo simbólico a su historia personal.

Maricarmen Marín y su relación de 11 años con Sebastián Martins

Aunque Maricarmen y Sebastián no se han casado, su vínculo ha sido constante y firme. Juntos criaron a Micaela, nacida en 2021, y han compartido proyectos profesionales que fortalecieron su conexión. Martins, además de ser su pareja, ha sido pieza clave en la producción de sus espectáculos y en la gestión de su carrera artística. La dedicatoria en el concierto no solo fue un gesto romántico, sino también un reconocimiento público a ese trabajo compartido.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Fans de la cantante destacaron la autenticidad del momento y la forma en que Marín decidió abrir su corazón en un espacio que suele reservar para la música.