Espectáculos

Maju Mantilla se habría ido por más de un mes con actor colombiano George Slebi cuando tenía una relación con Gustavo Salcedo, revela productora

¡De no creerlo! Gustavo Salcedo habría confirmado que Maju Mantilla lo dejó solo por más de un mes para irse a vivir 'una aventura' con el actor colombiano George Slebi, con quien compartió roles en novela de América Televisión.

Maju Mantilla habría vivido apasionado romance con George Slebi, revela productora. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube
Maju Mantilla habría vivido apasionado romance con George Slebi, revela productora. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube

Maju Mantilla ha sido el nombre tendencia en las últimas horas. Verónica Alcántara, productora de 'Chimi Churri', se sentó en el set de 'La noche habla' y, además de confesar detalles inéditos sobre su presunto romance con Christian Rodríguez, también expuso que hace unos años, la exMiss Mundo se habría ido por más de un mes con George Slebi, actor colombiano, dejando solo a Gustavo Salcedo, su aún esposo.

"Compartieron un protagonismo los dos (en 'Te volveré a encontrar') (...) según lo que me cuenta Gustavo es que ella se había ausentado un mes o mes y medio de la casa por irse con él (George Slebi)", fue la declaración sorpresiva de la productora sobre lo que habría pasado en la vida íntima de Maju hace algunos años.

Productora revela detalles de presunta relación de Maju Mantilla y George Slebi

Verónica Alcántara estuvo como invitada en el programa 'La noche habla' y decidió contar toda la información que le compartió Gustavo Salcedo sobre el supuesto vínculo de Maju Mantilla con su productor Christian Rodríguez y con el actor colombiano George Slebi. Según contó la comunicadora, el empresario le mostró pruebas contundentes que reafirmarían la versión de que existió un affaire entre Mantilla y el artista 'cafetero'.

"Ella ya ha tenido un encuentro con esta persona. Me enseña las fotos y es por eso que lo reconozco (a George Slebi)", expresó Verónica, para luego asegurar que Gustavo Salcedo le habría indicado que Maju se ausentó de su casa por más de un mes. "Por eso él estaba indignado, estaba fastidiado. Él decía 'yo no puedo creer cómo la gente le cree a ella, que la vea como si fuese una santa, una carita dulce'. Y eso es verdad, porque mientras él me lo contaba y me enseñaba las evidencias, yo tampoco lo podía creer", enfatizó.

Ric La Torre, sin salir de su asombro, le preguntó a Verónica Alcántara por la excusa o razones que Maju habría podido darle a Gustavo Salcedo para dejarlo solo por más de 30 días. Sin embargo, la mujer de prensa aseguró que todo fue repentino y sin un aviso válido. "Simplemente, para él, ella lo abandonó con sus hijos. Eso es lo que él siente", sentenció la productora.

